Запад кормил пациентов психбольницы в Мариуполе препаратами с «раковым» риском

Фото: iStock/fizkes
Западные фармакологические компании испытывали на пациентах психбольницы №7 в Мариуполе препараты, которые могут способствовать появлению раковых клеток, об этом пишет РИА Новости.
«Речь, в частности, шла об испытании экспериментального средства SB4 для лечения ревматоидного артрита. Этот препарат подавляет действие молекул так называемого фактора некроза опухоли альфа (TNF-α), играющего важную роль в работе иммунитета, и связанного с развитием воспаления в суставах», — пишет агентство, ссылаясь на документы, которые были обнаружены в подвале психиатрической больницы при её восстановлении.
К тому же, указанное выше вещество способствует развитию раковых клеток, отметили в РИА.
Читайте также:
Американцы нашли в средствах против прыщей вещество, вызывающее рак
Онколог Басанов: Сидячий образ жизни может привести к развитию рака кишечника
«ГМО ни при чём»: Врач опровергла самые популярные мифы о том, что провоцирует рак
Евгения Парфентьева