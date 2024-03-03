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Западные компании возрождают урановые шахты

Bloomerg: западные компании возрождают урановые шахты из-за роста цен на сырье
03 марта 2024, 23:23
Фото: iStock/ vchal

Фото: iStock/ vchal

Урановые компании в западных странах возрождают заброшенные шахты на фоне роста цен на металл, сообщает Bloomberg. По итогам 2023 года цены на ядерное топливо взлетели на 112%
Агенству стало известно о таких планах у американских компаний Ur-Energy и Energy Fuels, канадской Sprott Physical Uranium, а также некой компании в Австралии.

Отмечается, что убыточные ранее урановые предприятия теперь имеют возможность восполнить дефицит предложения благодаря обращению правительств к ядерной энергетике для достижения целевых показателей по парниковым выбросам и роста цен на уран.


3 марта цена ближайших фьючерсных контрактов на уран выросла примерно до $94 за фунт, что на 80% выше, чем год назад.

Порядка двух третей мирового производства урана приходится на Казахстан, Канаду и Австралию, подсчитали эксперты агентства.

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Футболиста Квинси Промеса могут удалить из Российской премьер лиги
03 марта 2024, 21:38

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Игрок московского «Спартака» Квинси Промес оказался в центре скандала, связанного с обвинениями в контрабанде наркотиков. Суд в Амстердаме заочно приговорил его к шести годам тюремного заключения, что вызвало сомнения в его дальнейшем участии в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил её президент Александр Алаев.
Он заявил, что Промес не должен играть в России, если его вина будет окончательно доказана. Вместе с тем, президент отметил, что до вынесения окончательного решения действует презумпция невиновности.

«Конечно, если человек имеет доказанное уголовное наказание, он не должен играть в РПЛ», — сказал Алаев.
Он подчеркнул, что футболисты, в особенности такие известные игроки, как Промес, являются примером для подрастающего поколения.

Адвокаты Промеса подали апелляцию на приговор суда. Глава РПЛ выразил надежду, что апелляции Промеса и другого нидерландского игрока, Рай Влута, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, будут успешными.

Ситуация с Промесом вызвала дискуссии о необходимости ужесточения правил РПЛ в отношении игроков, совершивших правонарушения. В частности, предлагается вводить пожизненные дисквалификации для тех, кто был осужден за тяжкие преступления.

Однако окончательное решение о судьбе Промеса в РПЛ будет зависеть от исхода апелляции. Если приговор будет подтвержден, футболисту, скорее всего, придётся покинуть российский футбол. С другой стороны, если апелляция будет успешной, он сможет продолжить свою карьеру в России.

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#наказание
#рпл
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Гимн России и «Катюша» прозвучали на Всемирном молодежном фестивале
03 марта 2024, 20:13

Фото: Telegram-канал «Мы - будущее»

На площадке Московской области в рамках Всемирного молодежного форума (ВМФ-2024) прозвучало проникновенное исполнение Гимна России и легендарной песни «Катюша» на разных языках мира, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Наш стенд — это место притяжения, где всегда царят веселье, яркие эмоции и дружба», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Шведидзе.
Открытый микрофон на стенде Подмосковья стал площадкой для творческих выступлений участников форума. Среди них были представители Италии, Палестины и России.

Итальянские и палестинские гости вместе с российскими делегатами исполнили «Катюшу» на трех языках, а также Гимн нашей страны. Особенное впечатление произвело то, что даже те, кто не знал слов, достали переводчики и читали текст с телефонов.

«Мы уже не первый раз на стенде Подмосковья, и вчера мы здесь тоже были. Сегодня мы хотели спеть что-то известное, поэтому выбрали «Bella Ciao», Гимн России и «Катюшу», но на итальянском языке. Вместе с нами пели ребята из Палестины. Атмосфера была потрясающей, все нас слушали», — поделилась участница из Италии София.
На стенде «Подмосковье — это любовь» участники также могут продемонстрировать свои творческие таланты, прочитав стихотворение или исполнив стендап.

ВМФ-2024, проходящий с 1 по 7 марта на территории «Сириус», собрал около 20 тысяч участников из 180 стран мира. Форум проходит при поддержке национального проекта «Образование».

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Сергей Кириенко посетил стенд Подмосковья на Всемирном фестивале молодежи
#подмосковье
#таланты
#эмоции
#фестиваль
#молодёжь
#сочи
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Сергей Кириенко посетил стенд Подмосковья на Всемирном фестивале молодежи
03 марта 2024, 19:14

Фото: Telegram-канал «Мы - будущее»

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ-2024) проводится на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта по инициативе президента Владимира Путина. Московская область представила на сочинском фестивале свою экспозицию, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
2 марта стенд региона посетили первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко и руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева. Вместе с гостями они исполнили народную песню «Bella Ciao» под аккомпанемент молодых талантов из Италии.

Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе рассказала о реализации концепции «Подмосковье – это любовь» на фестивале. Она подчеркнула, что основная идея проекта - объединить молодежь разных стран в атмосфере дружбы, взаимопонимания и любви.

«Здесь пространство радости и творчества, где молодые люди знакомятся, обмениваются контактами, заводят друзей. Это созвучно с общей тематикой фестиваля, который посвящен любви, счастью и добру», — отметила Швелидзе.
На фестивале российская молодёжь знакомит зарубежных гостей с историей, культурой и традициями России.

Каждый день в пространстве Подмосковья проходит множество мероприятий, сочетающих современные технологии, народные промыслы, танцы, музыку и образование. Желающие могут присоединиться к флешмобу, исполнить песню или рассказать о своем регионе и молодежной политике. За творческие выступления участники получают в качестве памятных подарков футболки, кепки, банданы, значки с символикой фестиваля.

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#подмосковье
#фестиваль
#молодёжь
#народные промыслы
#сергей кириенко
#екатерина швелидзе
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На стенде ВФМ Подмосковья поздравили с Днём рождения жительницу Туапсе
03 марта 2024, 18:50

Фото: Пресс-служба Подмосковья

На подмосковном стенде на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи поздравили с Днём рождения жительницу Туапсе, об этом сообщили в пресс-службе Московской области.
22-летняя Милена Гаевская приехала на ВФМ из Туапсе, однако, у неё есть много друзей из Московской области. Именно поэтому она решила посетить стенд Подмосковья, где её ждал сюрприз.

«Я тебя поздравляю с днем рождения! Хочу пожелать тебе счастья, добра, чтобы рядом были люди, которые всегда тебя поддерживают, любят, наполняют чем-то светлым, чтобы ты была самая счастливая, и все, что задумала, обязательно получилось!», — поздравила ничего не подозревающую девушку с Днём рождения министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

Позже девушка призналась, что не ожидала такого внимания и была очень приятно удивлена.

«На самом деле я давно засматривалась на мерч Подмосковья. Вчера увидела друга из делегации Московской области, и говорю ему — какое классное худи, хочу такое же. И так получилось, что мне преподнесли такой замечательный подарок — подарили худи нежно-голубого цвета и сумку, министр сказала приятные слова, пожелания. Спасибо большое!», — поблагодарила именинница.

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#сочи
#фестиваль
#подмосковье
#день рождения
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Представили Китая исполнили «Катюшу» на фестивале в Сириусе
03 марта 2024, 16:07

Фото: istockphoto / Sky_Blue

Представили Китая на ВФМ исполнили «Катюшу» на национальном инструменте.
Представили Китая на фестивале молодежи в Сочи исполнили знаменитую русскую песню «Катюша» на своем языке под аккомпанемент национального инструмента шэн на ярмарке «Арт.Молодость», сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Участники фестиваля попросили представителей Китая исполнить на необычном инструменте национальную или русскую песню, что они с радостью сделали.

Ранее сообщали, что глава Российской Федерации Владимир Путин на предстоящей неделе продолжит свои визиты в регионы страны, в частности, он проведет встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

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#регионы
#фестиваль
#молодёжь
#китай
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Кнайсль на русском языке рассказала, что планирует жить в РФ
03 марта 2024, 15:17

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что окончательно переехала в РФ и рассказала о своих планах на русском языке, видео публикует ТАСС.
На русском языке австрийка заявила, что планирует не просто работать в России, но и жить. Она также сообщила, что не является городским жителем и предпочла бы жить где-нибудь в Рязанской области.
«Я переехала в Россию, потому что это по-настоящему свободная страна», — отметила экс-глава австрийского МИД на лекции Всемирного фестиваля молодежи.

Политик также заявила, что уже чувствует себя в России как дома. По её словам, ей пока что не так хорошо удаётся говорить на русском языке, однако, в РФ она уже отчётливо «чувствует человеческое тепло».

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#австрия
#россия
#мид
#русский язык
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Горелкин: В России могут заблокировать «Википедию»
03 марта 2024, 14:35

Фото: iStock/Grindi

Онлайн-энциклопедию «Википедия» могут заблокировать из-за закон, запрещающего популяризацию средств обхода блокировок, предположил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своём Telegram-канале.
«Википедию» могут заблокировать в России по новому закону о запрете популяризации VPN», — написал Горелкин.

Парламентарий отметил, что в российском аналоге «Руниверсалис» сообщается, что в «Википедии» есть целая статья, которая описывает способы обхода блокировок, а также настоятельно рекомендует их к использованию.

Горелкин также напомнил, что в Роскомнадзора уже есть целый ряд претензий к «Википедии», по некоторым из которых подготовлены судебные решения.

Блокировка онлайн-энциклопедии уже возможно, считает Горелкин, осталось сделать это так, чтобы не вызвать резко негативной реакции у интернет-пользователей.

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Путин пообщается с участниками фестиваля молодежи
03 марта 2024, 14:22

Фото: istockphoto / macky_ch

Путин пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодежи. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин», кадры которой выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
Президент Российской Федерации Владимир Путин на следующей неделе продолжит ряд поездок по регионам страны, в частности, он проведет встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

Владимир Путин также поздравит женскую часть населения с Международным женским днем.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.

Фестиваль, ставший долгожданным мероприятием текущего года, собрал около 20 000 участников из 180 стран мира. Ранее сообщили, что Московская область приняла участие во Всемирном фестивале молодёжи и студентов (ВФМ-2024), который проходит с 2 марта в Сочи.

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На трассе «Таврида» у Феодосии запустили реверсивное движение
Министр транспорта Крыма: на трассе «Таврида» запущено реверсивное движение
03 марта 2024, 13:35

Фото: istockphoto / Vyacheslav Makaryev

На участке автомобильной трассы «Таврида» в районе города Феодосия запущено реверсивное движение. Об этом написал в своем телеграм-канале министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.
Уточняется, что запустить полное движение планируется до конца дня. Министр отметил, что ситуация с ограничениями в движении на автотрассе находится под его особым наблюдением.

Он обратился к водителям и попросил их не забывать о соблюдении временных дорожных знаков, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий и обеспечить безопасность на трассе.

Ранее утром 3 марта Минобороны России сообщило об ликвидации над Крымским полуостровом 38 вражеских беспилотных летательных аппаратов. В то же момент в сети появились данные о временных ограничениях движения по автомобильной трассе «Таврида».

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#движение
#министр
#таврида
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