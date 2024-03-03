Западные компании возрождают урановые шахты

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Урановые компании в западных странах возрождают заброшенные шахты на фоне роста цен на металл, сообщает Bloomberg. По итогам 2023 года цены на ядерное топливо взлетели на 112%
Агенству стало известно о таких планах у американских компаний Ur-Energy и Energy Fuels, канадской Sprott Physical Uranium, а также некой компании в Австралии.
Отмечается, что убыточные ранее урановые предприятия теперь имеют возможность восполнить дефицит предложения благодаря обращению правительств к ядерной энергетике для достижения целевых показателей по парниковым выбросам и роста цен на уран.
3 марта цена ближайших фьючерсных контрактов на уран выросла примерно до $94 за фунт, что на 80% выше, чем год назад.
Порядка двух третей мирового производства урана приходится на Казахстан, Канаду и Австралию, подсчитали эксперты агентства.
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Отмечается, что убыточные ранее урановые предприятия теперь имеют возможность восполнить дефицит предложения благодаря обращению правительств к ядерной энергетике для достижения целевых показателей по парниковым выбросам и роста цен на уран.
Порядка двух третей мирового производства урана приходится на Казахстан, Канаду и Австралию, подсчитали эксперты агентства.
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Ювелина Бернст