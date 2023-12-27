В Московской области на 10% повысилась выявляемость рака молочной железы

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В Подмосковье начали выявлять рак груди на нулевой стадии. об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
За год работы первого Маммологического центра в Подмосковье в Люберецах удалось на 10% повысить выявляемость рака молочной железы, в том числе на ранних стадиях на 7%.
Кроме этого, современное оборудование, которым оснащен центр, позволяет видеть мельчайшие изменения в тканях молочной железы, благодаря чему рак выявляется даже на нулевой стадии.
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«<…>Рак молочной железы занимает первое место среди всех онкозаболеваний у женщин<…>. Наш Маммологический центр был открыт с целью вовремя обследовать, выявлять и лечить эту патологию. За время его работы нам удалось обследовать около 2,5 тыс. пациентов и выявить 241 случай рака молочной железы, 77% из них — на ранней стадии», — отметила заведующая центра амбулаторной онкологической помощи Ани Баданян.
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Мира Полтева