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Онколог Каприн призвал россиян отказаться от копченостей для снижения риска рака

31 декабря 2023, 12:50
Фото: istockphoto/aedkais

Фото: istockphoto/aedkais

Главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн перечислил три категории продуктов на новогоднем столе, которые провоцируют рак желудка и кишечника.
«Российская газета» пишет, что Андрей Каприн призывает россиян убрать или хотя уменьшить количество копченой, острой и жирной пищи.

Эти продукты значительно увеличивают риск развития онкологических заболеваний кишечника и желудка. Их рекомендовано заменить овощами, фруктами. Придерживаться нужно сбалансированного питания, чтобы организм получал необходимые витамины и микроэлементы.


В 2024 году онколог предлагает перестать заниматься самолечением и бросить вредные привычки.

«Ни одна выкуренная сигарета или лишний выпитый бокал спиртного не добавят вам здоровья, сил и энергии», —утверждает Андрей Каприн. Добавив, что такие привычки провоцируют «поломку» организма.
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#продукты
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Терапевт назвала самое полезное новогоднее блюдо
«АиФ»: Терапевт Александрова считает винегрет самым полезным новогодним блюдом
31 декабря 2023, 03:37

Фото: iStock/AI_Gonzalez

Винегрет — самое полезное новогоднее блюдо, сбалансированное, низкокалорийное и богатое клетчаткой. Об этом рассказала «Аргументам и Фактам» врач общей практики, терапевт Ольга Александрова.
Этот сверхпопулярный салат, по её словам, можно ещё улучшить, заменив подсолнечное масло, используемое для заправки, на более полезное оливковое. Оливковое масло, особенно холодного отжима, улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы и снижает риск развития некоторых заболеваний.

Бренд-шеф Максим Кузнецов рекомендовал для сохранения качества салатов не оставлять их на всю новогоднюю ночь на столе. Он добавил, что салаты стоит заправлять майонезом лишь перед самым употреблением, а не хранить их заправленными. Кроме этого, специалист посоветовал убирать блюда в холодильник каждый раз после того, они разложены по тарелкам.

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#здоровье
#врачи
#еда
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В Подмосковье с начала года запустили более 100 единиц тяжёлого медоборудования
29 декабря 2023, 22:26

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Подмосковье на этой неделе ввели в эксплуатацию 19 единиц тяжёлой медицинской техники. А всего с начала года в медорганизации региона поставили более сотни единиц оборудования, сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
«На этой неделе новые рентгеновские аппараты заработали в Бронницах, Воскресенске, Можайске, Талдоме, Дубне, Орехово-Зуеве, Истре, Сергиевом Посаде, Клину и Серпухове. Новый маммограф запущен в Коломне, флюорограф – в Ногинске. С начала года мы поставили в медорганизации Подмосковья 103 единицы тяжёлого медоборудования: 75 рентген-аппаратов, четыре флюорографа, 14 маммографов, четыре ангиографа, пять аппаратов КТ и один – МРТ», – перечислила Стригункова.
По её словам, современное техническое оснащение так же важно для качественной диагностики и назначения лечения, как и профессионализм врачей.

Оборудование приобретено взамен устаревшей аналоговой техники, не отвечающей современным требованиям. Преимущества современного оборудования – быстрый результат и высокая точность исследований.

На рентген-диагностику направит лечащий врач. На флюорографию открыта самостоятельная запись жителей региона старше 18 лет, не проходивших подобное исследование больше года.

Медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва по нацпроекту «Здравоохранение».

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Долгопрудненские врачи спасли руку пациенту с «болезнью викингов»

В Ступинской больнице открыли Центр амбулаторной онкопомощи

Подмосковные медучреждения в этом году получили 175 новых аппаратов УЗИ
#светлана стригункова
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#минздрав мо
#медицина
#медицинское оборудование
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#подмосковье
#московская область
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Долгопрудненские врачи спасли руку пациенту с «болезнью викингов»
29 декабря 2023, 20:27

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Долгопрудненской больницы прооперировали пациента с так называемой «болезнью викингов». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар доставили 77-летнего мужчину с жалобами на онемение и невозможность двигать безымянным пальцем левой руки. Эти симптомы начали проявляться ещё 10 лет назад, но пациент не обращал на это внимания. В итоге палец согнулся и застыл перпендикулярно ладони.

В поликлинике врачи диагностировали у пациента контрактуру Дюпюитрена, или «болезнь викингов». Это рубцовые деформации и укорочение сухожилий в области кисти, которые приводят к сгибанию и фиксации пальцев в неестественном положении. Было решено провести операцию.
«Спровоцировать болезнь могут возрастные проблемы - артриты, артрозы, хронические травмы ладони, вредные привычки, недостаток кровообращения. Лечение – только оперативное. Во время операции были удалены изменённые участки сухожилия. Сложность заключалась в том, что нельзя было затронуть нервно-сосудистые пучки», – рассказал заведующий травмацентром больницы Максим Цымбал.
Операция прошла успешно. Пациент несколько дней находился под присмотром медиков. Затем моторика руки восстановилась, и его выписали на амбулаторное наблюдение.

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#подмосковье
#московская область
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Россиянам раскрыли метод эффективного избавления от стресса
Врач Шеленговский рекомендовал принимать стресс, отпуская его
29 декабря 2023, 19:41

Фото: istockphoto.com/nicoletaionescu

Специалист по ментальным вопросам Павел Шеленговский дал несколько рекомендаций по борьбе с предновогодним стрессом, среди которых научиться принимать стрессовые состояния и при этом отпускать их.
Кроме этого, врач советовал окружать себя успешными и мотивированными на высокие достижения людьми, а также не исключать из жизни спорт. Также, отмечает эксперт, после физических упражнений не помешает медитация и успокаивающие процедуры, которые также способствуют снятию стресса.

«Нередко стрессовое состояние способны вызвать обстоятельства на работе, а также коммуникация с другими людьми. Неправильная интерпретация событий, отсутствие объективного мышления, обиды, неприятные ситуации и моральная незрелость тоже могут вогнать нас в тупик и вызвать стресс», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Шеленговский.

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#врач
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#стресс
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Врач Иванов предложил ввести ограничения для прерывания распространения простуд
29 декабря 2023, 17:13

Фото: istockphoto.com/SiberianArt

Профессор, доктор медицинских наук Денис Иванов заявил, что для прерывания распространения сезонных вирусов – гриппа, ОРВИ – необходимы ограничительные меры.
Отмечается, что сейчас наблюдается некоторый подъём заболеваемости.

«Если у нас эпидемия, вспышка, то какие могут быть массовые мероприятия, какие сборы? Тогда, действительно, идём на прерывание цепочки. На две недели всё прекратили, разошлись. Разорвали цикл инкубационный, передачу патогена – и все спокойно опять вышли», – прокомментировал ситуацию в беседе с «Царьградом» Иванов.

Ранее аллерголог Марина Суворова рассказала, при каких обстоятельствах может возникнуть аллергия на искусственную ель.

«Всё зависит от множества факторов, таких, как материал. Ели могут быть натуральными или искусственными. В случае с живым деревом реакцию может вызывать, например, смола. Также аллергия может быть вызвана грибком, который может находиться в древесине. Реакция может начаться из-за химических веществ, которыми обрабатывают деревья. В случае искусственной ели аллергия может возникнуть из-за материала, накопления пыли», — пояснила в беседе с RT Суворова.

Также аллергическую реакцию могут вызвать ёлочные украшения и игрушки.

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#эпидемия
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#ели
#аллергия
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В Новосибирске врачи спасли пациента с редчайшим синдромом Фабри
29 декабря 2023, 05:11

Фото: iStock/Gumpanat

Врачи центра Мешалкина в Новосибирске спасли пациента с редким синдромом Фабри — генетическим заболеваем, вызванным образованием и усвоением организмом определённых ферментов. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на официальную группу медучреждения в соцсетях.
В публикации говорится, что врачи своевременно провели реанимационные мероприятия, в результате которых им удалось предотвратить остановку сердца.

После определения диагноза пациента направили в Новосибирск, где ему установили кардиовертер-дефибриллятор. Отмечается, что медики на МРТ-снимках обнаружили у мужчины особенно сложную структуру сердца.

Операция, в ходе которой хирурги устранили очаги аритмии с внешней и внутренней стороны сердце, длилась более шести часов. Спустя четыре дня мужчину выписали из больницы.

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#новосибирск
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В Аргентине впервые с 1996 года зафиксировали случай заражения человека ЗЛЭ
29 декабря 2023, 04:36

Фото: iStock/dusanpetkovic

В Аргентине зафиксирован первый с 1996 года случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом (ЗЛЭ). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ВОЗ.
«20 декабря НКП ММСП Аргентины уведомил ВОЗ о случае заражения человека ЗЛЭ. Это первый подтвержденный случай заболевания человека, зарегистрированный за более чем два десятилетия», — говорится в публикации.

Западный лошадиный энцефалит — редкое вирусное заболевание, поражающее лошадей и людей. Передаётся ЗЛЭ комарами. Всемирная организация здравоохранения считает, что потенциально вирус посредством миграции инфицированных птиц или перемещения зараженных животных и людей может распространиться в другие районы.

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#вирус
#воз
#заболевания
#вирусы
#рф
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Кабмин РФ разрешил выпускать аналоги «Оземпика» без согласия правообладателя
29 декабря 2023, 01:36

Фото: iStock/Stanislav Ostranitsa

Правительство РФ дало отечественным компаниям «Промомед» и «Герофарм» разрешение сроком до 31 декабря 2024 выпускать аналоги препарата от диабета «Оземпик» без согласия иностранного правообладателя.
«Разрешить «Герофарм» и «Промомед» использовать изобретения, охраняемые российскими патентами, принадлежащими компании «Ново Нордиск», по 31 декабря 2024 года включительно без согласия компании «Ново Нордиск» в целях обеспечения населения РФ лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием «Семаглутид», — цитирует текст соответствующего документа РИА Новости.

Гендиректор «Герофарм» отметил, что благодаря выдаче принудительной лицензии компании смогут обеспечивать пациентов востребованным препаратом в законном порядке.

«Мы видим большой неудовлетворенный спрос и готовы выпустить до 300 тысяч упаковок уже до конца года. В дальнейшем мы планируем наращивать объемы, чтобы удовлетворить всю потребность в семаглутиде на российском рынке», — рассказал он журналистам.

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#кабмин
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Подмосковный нутрициолог Гарькина рассказала, как выбрать продукты для новогоднего стола
28 декабря 2023, 22:57

Фото: Мария Шматкова

Собирая новогодний стол, следует придерживаться двух простых правил: не готовить впрок и не переедать. Об этом заявила нутрициолог из Одинцова Ольга Гарькина. По словам специалиста, для праздничного стола лучше выбрать простые блюда.
«В преддверии Нового года хотела бы помочь собрать новогоднюю корзину, чтобы продукты были полезные, и не было никаких последствий с желудочно-кишечным трактом после продолжительных январских праздников. Обязательно должны быть мясные продукты, рыба и овощи. Не забудьте про соленья, потому что в них присутствуют лакто- и бифидобактерии. Они помогут переработать всю пищу, которую мы съедим в Новый год», – сказала Гарькина.
Специалист рекомендует для новогоднего стола икру – это и белок, и полезные омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты.
«Лучше остановить выбор на слабосолёной кетовой икре, которая подойдёт для закусок и украсит праздничный стол. Отправляется в нашу корзину и слабосолёная красная рыбка. Её лучше подавать на листьях свежего салата и добавить ломтики лимона для вкуса», – отметила Гарькина.
На горячее нутрициолог предлагает запечь корейку из баранины, так как она не только вкусная, но и эффектно смотрится. Блюдо можно оформить в виде короны.
«Корейку нужно покупать на ленте, тогда её после приготовления можно развернуть, и получается настоящая корона. Обязательно сделайте клюквенный соус к мясу. Для соуса берём клюкву, отвариваем, перетираем через сито, добавляем немного соли и специй, можно», – поделилась Ольга.
Начать застолье следует с мяса или рыбы, причём обязательно в сопровождении овощного салата. Остальное лучше оставить на потом. Так можно сразу удовлетворить чувство голода из-за насыщения белками.
«Это значит, что в дальнейшем вы не будете хаотично закусывать всем подряд. Главное правило – во всём придерживаться меры, чтобы после праздников не прибавились лишние килограммы и проблемы с пищеварением. Не готовьте сразу много, чтобы продукты не портились», – посоветовала специалист.
Она также рекомендовала делать каждый день свежие салаты, а сладости и фрукты есть в первой половине дня.

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