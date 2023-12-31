Онколог Каприн призвал россиян отказаться от копченостей для снижения риска рака

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Главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн перечислил три категории продуктов на новогоднем столе, которые провоцируют рак желудка и кишечника.
«Российская газета» пишет, что Андрей Каприн призывает россиян убрать или хотя уменьшить количество копченой, острой и жирной пищи.
Эти продукты значительно увеличивают риск развития онкологических заболеваний кишечника и желудка. Их рекомендовано заменить овощами, фруктами. Придерживаться нужно сбалансированного питания, чтобы организм получал необходимые витамины и микроэлементы.
В 2024 году онколог предлагает перестать заниматься самолечением и бросить вредные привычки.
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Эти продукты значительно увеличивают риск развития онкологических заболеваний кишечника и желудка. Их рекомендовано заменить овощами, фруктами. Придерживаться нужно сбалансированного питания, чтобы организм получал необходимые витамины и микроэлементы.
«Ни одна выкуренная сигарета или лишний выпитый бокал спиртного не добавят вам здоровья, сил и энергии», —утверждает Андрей Каприн. Добавив, что такие привычки провоцируют «поломку» организма.Читайте также:
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Мария Фирсова