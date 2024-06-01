Западу понадобилась помощь России из-за нападения хуситов в Красном море

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Западные перевозчики вынуждены задуматься об использовании Северного морского пути, часть которого контролирует Россия. Об этом пишет издание Foreign Policy.
Авторы статьи заявили, что задуматься перевозчикам стоит из-за соображений безопасности, напомнив факт нападения хуситов в Красном море. В конце мая ополченцы-хуситы сообщили об ударе ракетами по авианосцу США «Дуайт Эйзенхауэр» в Красном море.
В статье говорится, что грузоотправители уже рассматривают некоторые варианты альтернативной пересылки товаров. Например, не исключено использование морского пути Арктики.
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Анастасия Хохлова