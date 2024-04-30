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Йеменские хуситы заявили об атаке на судно Cyclades в Красном море и судно MSC Orion в Индийском океане. Сообщается, что хуситы также нанесли удары по американским эсминцам при помощи беспилотников.
После начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года Хуситы заявили, что намереваются всеми способами противодействовать проходу по Красному и Аравийскому морям связанных с Израилем судов, а также других кораблей, которые следуют в его порты, до прекращения Израилем блокады и военных действий в анклаве.
Ранее США заявили об уничтожении над Красным морем пяти беспилотников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак