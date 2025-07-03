«Запасаемся купальниками»: Синоптик рассказал, когда в Москве начнется купальный сезон
Вильфанд: Температура воды к выходным 12–13 июля приблизится к +20 °C
Есть вероятность, что жители столичного региона смогут начать купальный сезон в середине июля. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам синоптика, в ближайшие выходные воздух не прогреется выше 22 °C, несмотря на то, что будет солнечно. Однако уже к концу следующей недели ситуация улучшится. Всю неделю будет около 25 °C тепла, кроме того, повысится и ночная температура.
«Дело в том, что если ночью холодно, то накопленное за день тепло озёр, рек очень быстро отдаётся атмосфере за счёт турбулентности. Если же температуры высокие, они фазонизируются выше 15 градусов, начиная с понедельника, то это накопленное тепло остаётся», — рассказал Вильфанд в беседе с Life.ru.
Он уточнил, что температура воды к 12–13 июля в водоемах столичного региона прогреется до 20 °C. Синоптик посоветовал «запасаться купальниками» и добавил, что у июля «есть шансы» стать купальным сезоном.