Запашный назвал дипломатическим жестом подарок РФ Казахстану в виде тигров

26 мая 2026, 20:51

Подарок Казахстану от России в виде амурских тигров является дипломатическим жестом. Так считает художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный.





Он отметил, что Россия часто получает и дарит подобные подарки в рамках «звериной дипломатии», напомнив, как недавно Мьянма подарила Москве слонов. Этот презент был высоко оценен обеими сторонами.





«В этом есть определённый символизм, дипломатический жест. Тигр — это очень дорогое и величественное животное, красивый подарок сам по себе. Мы говорим не о шкуре, а о живых животных, которые будут достойно оценены и в дальнейшем будут достойно жить в стране, где могут позволить себе обеспечить им условия», — сказал Запашный в разговоре с Life.ru.