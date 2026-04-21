Запашный объяснил, почему в цирке Ростова-на-Дону тигр не напал на людей

21 апреля 2026, 15:45

Запашный: В цирке Ростова-на-Дону тигр мог напасть на зрителей из-за стресса

Фото: iStock/miriamw4ll

Тигрица, которая выпрыгнула в зрительный зал с арены в ростовском цирке, могла напасть на людей, поскольку сама была напугана. Так считает дрессировщик Аскольд Запашный.





Накануне в цирке Ростова-на-Дону тигр во время выступления выпрыгнул через металлическую сетку в зал со зрителями.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Запашный отметил, что животное могло повести себя совершенно непредсказуемо, оказавшись рядом с большим количеством людей.





«Напасть тигрица могла, но из-за того, что сама переживала стресс после инцидента с падением ограждения, ей было не до зрителей. Животное искало безопасное место, чтобы скрыться. Поскольку люди покинули свои места, и рядом с тигрицей не было никого, удалось избежать несчастного случая», — уточнил Запашный.