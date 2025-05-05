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Запашный высказался об инициативе запретить лошадей на улицах Москвы

Аскольд Запашный раскритиковал идею о запрете лошадей на улицах Москвы
Аскольд Запашный (фото: Telegram @askzap)

Аскольд Запашный (фото: Telegram @askzap)

Худрук Большого московского цирка, народный артист России Аскольд Запашный не поддержал идею о запрете лошадей на улицах Москвы. Артист отметил, что подобные ограничения не решают проблему, а лишь усугубляют положение животных и людей, чья деятельность связана с ними.
Запашный заявил, что считает любые запреты плохой идеей, только если это не касается преступной деятельности. Он отметил, что в случае обнаружения неблагоприятной ситуации следует её регламентировать и сделать так, чтобы в определённых условиях всё было в порядке, а следить за исполнением должен надзорный орган. А введение запретов приведёт лишь к тому, что пострадает много людей и животных.

Артист добавил, что многие конные хозяйства в России сейчас находятся в тяжёлом положении, поэтому введение такого запрета только ухудшит ситуацию.

«Я ездил по разным конным хозяйствам РФ. Очень часто видел, к сожалению, бедствующие конные хозяйства. Если речь в данном случае идёт о беспокойстве якобы о самих животных, что их мучают или что с ними делают, это одно. Если вопрос о том, чтобы на улицах города не было лошадей, то это странно. Человек должен взаимодействовать с животными», – заключил Запашный в беседе с NEWS.ru.
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#человек
#артист
#запрет
#животные
Эксперт назвал преимущества российских мессенджеров на фоне отключения Skype
05 мая 2025, 17:57

Фото: istockphoto / Valeriy_G

Российские аналоги Skype и зарубежных мессенджеров демонстрируют высокую надёжность и имеют ряд преимуществ, включая независимость от иностранных поставщиков.
Об этом заявил в интервью NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко. По его словам, развитие отечественного IT-сектора позволяет предлагать конкурентоспособные решения, способные обеспечить стабильную работу в условиях ухода западных компаний с российского рынка.

«Отечественные решения независимы от иностранных вендоров, что обеспечивает стабильность работы в условиях ухода западных компаний. Многие мессенджеры предлагают развертывание на собственных серверах и используют сквозное шифрование, что особенно важно для отраслей с высокими требованиями к конфиденциальности», — сказал он.

Щербаченко также отметил, что отечественные платформы легко интегрируются с локальными сервисами, такими как электронная почта и облачные хранилища. Кроме того, использование российских решений способствует поддержке национальной IT-отрасли и снижает технологическую зависимость от зарубежных производителей.

«Российские разработчики быстрее реагируют на запросы пользователей и могут предложить доработки под конкретные нужды компаний. Использование российских платформ поддерживает местную IT-индустрию и снижает зависимость от зарубежных технологий», — отметил Щербаченко.

Ранее стало известно, что корпорация Microsoft уведомила пользователей о скором завершении работы Skype. Сервис окончательно прекратит функционировать 5 мая 2025 года, после чего пользователям будет предложен переход на Microsoft Teams.

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#сервис
#it
#развитие
#мессенджеры
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В Казани почти вдвое сократилось число жалоб на бродячих собак
05 мая 2025, 17:46

Фото: istockphoto / AlxeyPnferov

В Казани за последние четыре года количество обращений горожан по поводу безнадзорных животных снизилось почти в два раза — с 6,8 тыс. в 2021 году до 3,6 тыс. в 2024-м. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Искандер Гиниятуллин в ходе делового понедельника.
Положительная динамика связана с реализацией муниципальной программы «Казань — город без брошенных животных». В 2025 году на её реализацию из городского бюджета выделено 38 млн рублей на содержание животных и 1,8 млн — на их отлов.

Тем не менее, несмотря на снижение числа жалоб, фиксируется рост количества укусов. Так, в 2024 году зарегистрировано 1,4 тыс. пострадавших, тогда как в 2023 году их было 1,2 тыс. По словам мэра Казани Ильсура Метшина, это по-прежнему тревожный показатель, хотя по сравнению с 2021 годом он снизился на треть.

Как отметил Гиниятуллин, программа включает не только мероприятия по отлову и содержанию животных, но и просветительскую работу. В образовательных учреждениях проходят специальные занятия, организуются экскурсии в приюты, в парках работают кинологи.

«Точно так же, как мы понимаем и принимаем сигналы светофоров, световые и звуковые сигналы автомобилей, мы должны учиться понимать и сигналы животных. В первую очередь это облегчит взаимопонимание с домашним питомцем, но может и помочь в ситуации неожиданной встречи с уличной собакой», — сказал он.

С начала действия программы в Казани стерилизовали около 1,5 тыс. собак, в городе оборудовано 19 площадок для выгула.

Кроме того, с 1 января 2025 года в Татарстане вступили в силу обязательные правила регистрации домашних собак. Каждому питомцу необходимо установить чип и внести его данные в специальную базу. С 1 июля за отсутствие регистрации будет взиматься штраф до 5 тыс. рублей.

«Основной источник пополнения уличных стай – это бывшие домашние питомцы. Именно поэтому успех программы зависит не только от властей, но и от сознательного отношения владельцев», — отметил Гиниятуллин.

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#кинологи
#питомцы
#правила
#казань
#животные
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Муж звезды «Гостьи из будущего» Наталии Гусевой рассказал о состоянии её здоровья
Муж «Гостьи из будущего» Наталии Гусевой опроверг слухи о раке у актрисы
05 мая 2025, 17:39

Фото: кадр из фильма «Гостья из будущего»

Сергей Амбиндер, муж актрисы Наталии Гусевой-Мурашкевич, которая исполнила главную роль в фильме «Гостья из будущего», рассказал в беседе с «Абзацем», что Наталия чувствует себя хорошо, и не подтвердил слухи о том, что его супруга больна раком.
«Я не знаю, откуда такая информация. Она чувствует себя хорошо, все в порядке», — заявил Амбиндер.

Напомним, что 3 мая в СМИ появилась информация о том, что у исполнительницы роли Алисы Селезнёвой в советском многосерийном фильме «Гостья из будущего» обнаружили онкологическое заболевание. Диагноз был подтвержден после того, как 53-летняя Наталия Гусева-Мурашкевич сдала анализы.

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#актриса
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RT «оживил» Уинстона Черчилля, зачитавшего фрагмент письма Иосифу Сталину
05 мая 2025, 16:56

Фото: iStock/alberto clemares expósito

Издание RT с помощью нейросетей «оживило» архивную фотографию бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, который зачитал фрагмент письма главе Советского Союза Иосифу Сталину.
В созданном ролике приводится настоящая цитата Черчилля в адрес Сталина.

«Именно русская армия выпустила кишки из германской военной машины», – заявил британский премьер.
Ролик был подготовлен на фоне того, как нынешний глава правительства Великобритании Кир Стармер искажает историю и замачивает факты.

Ранее сообщалось, что издание с помощью искусственного интеллекта воссоздало историческое обращение президента США Франклина Рузвельта к американскому народу в 1942 году.

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#фото
#кадры
#нейросеть
#великобритания
#премьер-министр
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Блогер Манукян считает, что к нападению на Кадышеву причастна украинская сторона
05 мая 2025, 16:46

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Нападение на певицу Надежду Кадышеву могло быть организовано украинской стороной. Об этом сообщил блогер Вадим Манукян, его слова приводит издание «Абзац».
«Действительно, здесь может быть украинский след… Украинская сторона часто использует запрещённые приёмы по отношению к публичным личностям», — отметил журналист.
Манукян считает, что артистов следует особенно охранять во время публичных мероприятий, так как зритель может напасть и в том случае, даже если у него нет оружия. Блогер призвал не забывать о неадекватных фанатах — такие становятся мишенью для украинских вербовщиков.

Напомним, что в Иванове 30 апреля, после концерта, на народную артистку России Надежду Кадышеву напала одна из поклонниц. Солистка ансамбля «Золотое кольцо» выступила, поклонилась, а следом за ней закрылся занавес. Тогда на сцену вдруг выбежала одна из фанаток артистки. Девушка схватила певицу за шею. Охрана зала оперативно передала нападавшую полиции, а артистке вызвали врача. Кадышева не пострадала.

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