Запашный высказался об инициативе запретить лошадей на улицах Москвы

Аскольд Запашный (фото: Telegram @askzap)
Худрук Большого московского цирка, народный артист России Аскольд Запашный не поддержал идею о запрете лошадей на улицах Москвы. Артист отметил, что подобные ограничения не решают проблему, а лишь усугубляют положение животных и людей, чья деятельность связана с ними.
Запашный заявил, что считает любые запреты плохой идеей, только если это не касается преступной деятельности. Он отметил, что в случае обнаружения неблагоприятной ситуации следует её регламентировать и сделать так, чтобы в определённых условиях всё было в порядке, а следить за исполнением должен надзорный орган. А введение запретов приведёт лишь к тому, что пострадает много людей и животных.
Артист добавил, что многие конные хозяйства в России сейчас находятся в тяжёлом положении, поэтому введение такого запрета только ухудшит ситуацию.
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Артист добавил, что многие конные хозяйства в России сейчас находятся в тяжёлом положении, поэтому введение такого запрета только ухудшит ситуацию.
«Я ездил по разным конным хозяйствам РФ. Очень часто видел, к сожалению, бедствующие конные хозяйства. Если речь в данном случае идёт о беспокойстве якобы о самих животных, что их мучают или что с ними делают, это одно. Если вопрос о том, чтобы на улицах города не было лошадей, то это странно. Человек должен взаимодействовать с животными», – заключил Запашный в беседе с NEWS.ru.Читайте также:
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Анастасия Чинкова