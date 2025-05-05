В Хабаровске сбежавший от хозяина конь стал причиной ДТП

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В Хабаровске конь орловской рысистой породы сбежал от хозяина и спровоцировал ДТП.
По данным регионального управления полиции, в дежурную часть поступили сообщения от граждан о том, что на проезжей части находится лошадь без всадника, а на перекрестке улиц Большой и Демьяна Бедного животное чуть не попало под колёса иномарки, повредив её. В соцсетях распространилось видео, на котором лошадь выбегает на дорогу и в неё врезается легковой автомобиль.
Владельцем животного оказался 50-летний уроженец Приморского края, он проживает в частном доме. По словам мужчины, конь по кличке Заклинатель сам ушёл со двора.
Теперь за владельцем числится административное правонарушение (статья о нарушении правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения), он обязан заплатить штраф в размере 800 рублей.
Лошадь поймали и вернули мужчине.
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Владельцем животного оказался 50-летний уроженец Приморского края, он проживает в частном доме. По словам мужчины, конь по кличке Заклинатель сам ушёл со двора.
Теперь за владельцем числится административное правонарушение (статья о нарушении правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения), он обязан заплатить штраф в размере 800 рублей.
Лошадь поймали и вернули мужчине.
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Анастасия Чубина