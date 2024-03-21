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Запись в 1 класс в Подмосковье стартует в апреле

21 марта 2024, 14:09
Фото: пресс-служба Минобразования МО

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Записать ребёнка в первый класс жители Московской области смогут с первого апреля, первая волна записи рассчитана на тех, кто хочет устроить будущего ученика в школу по месту регистрации, сообщает пресс-служба Минобразования региона.
«Запись в первую волну распространяется в первую очередь на будущих первоклассников, которые планируют обучаться в школе по месту регистрации. Кроме того, также с 1 апреля можно будет записать детей с временной регистрацией — если планируется, что они будут учиться в школе, прикреплённой к действующему адресу», — пояснила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.
Она добавила, что право на зачисление в первую волну имеют также дети, у которых в желаемой школе уже учатся старшие брат или сестра.


Приём документов на запись в школу не по регистрации начнётся 6 июля.

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Второй этап благоустройства Парка ветеранов в Мытищах начнётся в апреле
21 марта 2024, 14:30

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой

В Мытищах в этом году стартует второй этап благоустройства Парка ветеранов, сообщила глава городского округа Юлия Купецкая. Она напомнила, что в 2023-у в парке заменили плитку, опоры освещения и инженерные коммуникации.
«В начале апреля приступаем к следующему этапу работ. Предстоит обустроить новую тропиночную сеть. Завершим устройство фонтана, обновим лавочки и урны. Реконструируем памятник Нине Максимовне Распоповой, а также установим новые уникальные детские площадки, не имеющие аналогов», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.
По её словам, принято важное решение дополнительно установить памятный знак героям-мытищинцам, пропавшим без вести во время Великой Отечественной войны. Вместе с АНО «Родина» проведена большая работа по паспортизации воинских захоронений на территории округа и установлению судеб павших в военные годы.

Как отметила Купецкая, к работам на объекте, чтобы успеть в срок, привлекут порядка 50 человек. 22 июня этого года, в важную для всей страны дату, парк откроют для жителей.

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#юлия купецкая
#мытищи
#скверы
#благоустройство
#московская область
#подмосковье
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Задержан глава департамента Минэкономразвития Храновский
Задержан глава департамента Минэкономразвития по Северному Кавказу Храновский
21 марта 2024, 14:20

Фото: istockphoto / choochart choochaikupt

Правоохранители арестовали главу департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития РФ Игоря Храновского, передает РБК.
Причина, по которой арестовали госслужащего, не уточнялась.

Храновский возглавил департамент в 2021 году. Сотрудники этого подразделения решают вопросы стратегического, инвестиционного и территориального развития области. В 2015–2018 годах фигурант значился заместителем председателя правительства Ингушетии, а ранее — зампредом представителя республики при президенте России.

Ранее сообщали, что правохранительные органы задержали министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова.

Подробности выясняются.

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Россия и Украина обменялись детьми в рамках процесса воссоединения семей.
#россия
#дело
#арест
#полиция
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Московская область вошла в топ-20 регионов по показателям ESG-индекса
21 марта 2024, 14:14

Фото: Фотобанк МО

Подмосковье попало в топ-20 регионов и городов федерального значения России по итогам 2023 года по показателям ESG-индекса. Об этом сообщается на сайте «Устойчивые территории и города».
Индекс запустили Сбер и ВЭБ.РФ, чтобы помочь территориям решать стратегические задачи развития через призму экологической (E), социальной (S) и управленческой (G) ответственности, а также создать удобную площадку для обмена опытом реализации проектов устойчивого развития.
«Все три компоненты – E, S и G – находятся на достаточно высоком уровне в таких регионах, как Белгородская, Воронежская, Калининградская области, Камчатский и Краснодарский края, Ленинградская область, Москва, Московская область, Новосибирская и Пензенская области, Пермский край, Татарстан, Ростовская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Тюменская и Ульяновская области, Хабаровский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Ярославская область», – говорится в сообщении.
В двадцатку городов по итогам прошлого года, у которых высокие E, S и G, попал подмосковный Красногорск.

Отмечается, что ESG-индекс – это общая система координат и инструментов, которая позволит регионам и городам оценить прогресс на пути устойчивого развития.

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#индекс
#сбербанк
#регионы
#городская среда
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В отношении основателя проекта Gulagu.net возбудили дело
Следователи возбудили дело в отношении основателя проекта Gulagu.net Осечкина*
21 марта 2024, 14:06

Фото: istock / Zolnierek

Уголовное дело по статье об оправдании терроризма возбуждено в отношении основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина*, сообщает пресс-служба Мещанского районного суда Москвы.
Следственные органы ФСБ выступили с ходатайством о заочном аресте подозреваемого.

Ранее Осечкин* был внесен Минюстом в перечень иностранных агентов. Он неоднократно допускал высказывания, дискредитирующие ВС РФ, кроме того, на своем канале он опубликовал заведомо ложные сведения о спецоперации, проводимой на территории Украины.

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*признан в РФ иностранным агентом
#уголовное фсб
#вс рф
#всу
#сво
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Церемония прощания с комментатором Василием Уткиным пройдет 23 марта в Москве
21 марта 2024, 14:05

Фото: iStock/kzenon

Траурная церемония прощания с российским журналистом и футбольным комментатором Василием Уткиным пройдет 23 марта. Об этом сообщил любительский футбольный клуб «Эгриси», владельцем которого был Уткин.
Мероприятие состоится в морге Центральной клинической больницы Управления делами президента России в Кунцево. Точное время начала церемонии пока не указывается.

В четверг, 21 марта, память Уткина почтят минутой молчания на футбольном матче между сборными России и Сербии.

О смерти комментатора стало известно 19 марта. У журналиста были серьёзные проблемы со здоровьем. На протяжении всей жизни он страдал ожирением, его вес доходил до 215 килограммов. Перед смертью его срочно госпитализировали в больницу имени Пирогова, подключив к аппарату ИВЛ.

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#спорт
#смерть
#журналист
#футбол
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Россия и Украина обменялись детьми в рамках процесса воссоединения семей
Москва и Киев при посредничестве Дохи помогли детям воссоединиться с семьями
21 марта 2024, 13:54

Фото: istockphoto / 3dmitry

Россия и Украина 21 марта обменялись детьми в рамках процесса воссоединения семей, пятеро ребят вернулись на Украину, а один мальчик - к своим родственникам в России, сообщил корреспондент РИА Новости.
Мероприятие состоялось в четверг в посольстве Катара в ходе процесса по воссоединению семей с участием уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, Международного Красного Креста и при посредничестве Катара.

Посол Катара в РФ Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани заявил, что Доха благодарит Россию за помощь в рамках процесса воссоединения детей с семьями, а также лично лидера РФ Владимира Путина за то, что он участвует в движении. Со своей стороны Львова-Белова высказала слова благодарности за содействие посла Катара в России и отметила, что, помимо посреднической роли, Катар разрешает вопросы с финансированием.

По словам Львовой-Беловой, в этом процесее появляются финансовые сложности у семей. В данный момент с ними нет ребенка, который едет на скорой до границы с Белоруссией, где его заберут представители Украины. процесс по воссоединению семей требует больших расходов, при этом благодаря поддержке Катара, все потребности закрываются, отметила она.

Уточним, что всего 64 ребенка вернулись на Украину и шесть ребят воссоединились со своей родней в России. В заключении мероприятия детям вручили подарки.

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#украина
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Путин поблагодарил россиян за поддержку на выборах президента РФ
Путин обратился к россиянам по итогам выборов президента России
21 марта 2024, 13:39

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выразил свою благодарность россиянам за поддержку на выборах президента РФ, передает пресс-служба Кремля. В своем обращении к народу 21 марта он подчеркнул значимость участия каждого гражданина страны в голосовании, независимо от его взглядов.
Путин подчеркнул, что для него важнее не формальная победа на выборах, а поддержка со стороны граждан. Он отметил, что прошедшая кампания была напряженной и ответственной, так как россияне выбирали будущее своей страны и своих детей.

Президент подчеркнул, что каждый голос имел огромное значение, и выразил признательность россиянам за их уважение к гражданскому долгу и ценность свободы выбора. Он также описал Россию как единую семью, двигающуюся вперед по «избранному историческому пути».

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#путин
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Готовность капремонта хирургического отделения Коломенской больницы составила 39%
21 марта 2024, 13:28

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Капитальный ремонт хирургического отделения №2 Коломенской областной больницы ведётся на улице Октябрьской Революции в городе Коломна, в настоящее время работы выполнены на 39%, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Сейчас в корпусе монтируют инженерные системы: отопление, водопровод, систему электроснабжения и вентиляцию. Проводятся работы по усилению стен, рабочие устанавливают дверные и оконные блока, а также занимаются внутренней отделкой помещений. Продолжается ремонт кровли», — говорится в сообщении.
Здание хирургического корпуса №2 Коломенской больницы на 200 коек было построено в 1937 году. После ремонта там разместят региональный сосудистый центр, где смогут проходить реабилитацию пациенты после инсульта и инфаркта.

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#коломна
#больница
#капитальный ремонт
#капремонт
#медицина
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Депутат оценил идею штрафовать родителей за оставление детей с бабушками
Роман Худяков: Я бы предложил чиновнику из Чувашии поделиться своей зарплатой с такими родителям
21 марта 2024, 13:13

Фото: iStock/dusanpetkovic

Ситуация, когда родители работают, а бабушки с дедушками присматривают за внуками, абсолютно нормальная, заявил в разговоре с корреспондентом «Радио 1» депутат Госдумы VI созыва Роман Худяков.
Таким образом он прокомментировал инициативу начальник отдела по опеке и попечительству администрации Чебоксар Ларисы Ильиной штрафовать семьи, в которых бабушки и дедушки сидят с внукам.

«Я бы предложил бы этому чиновнику поделиться своей зарплатой с такими родителям. Ведь они оставляют детей с бабушками и дедушками не просто так. В наше трудное время родители работают днем и ночью, иногда и в две, и в три смены для того, чтобы прокормить семью, прокормить себя. У них нет возможности сидеть с детьми», — заявил Роман Худяков.
Он также добавил, что для таких ситуаций всегда были бабушки и дедушки, которые помогали следить за внуками из поколения в поколение. По мнению Худякова, это нормальные традиции, когда дети остаются под присмотром любящих их родственников.

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#семьи
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