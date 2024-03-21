Запись в 1 класс в Подмосковье стартует в апреле

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Записать ребёнка в первый класс жители Московской области смогут с первого апреля, первая волна записи рассчитана на тех, кто хочет устроить будущего ученика в школу по месту регистрации, сообщает пресс-служба Минобразования региона.
«Запись в первую волну распространяется в первую очередь на будущих первоклассников, которые планируют обучаться в школе по месту регистрации. Кроме того, также с 1 апреля можно будет записать детей с временной регистрацией — если планируется, что они будут учиться в школе, прикреплённой к действующему адресу», — пояснила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.Она добавила, что право на зачисление в первую волну имеют также дети, у которых в желаемой школе уже учатся старшие брат или сестра.
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