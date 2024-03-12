Записаться на экзамен по управлению многоквартирным домом можно онлайн

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В Подмосковье открылась онлайн-запись на экзамен по управлению многоквартирным домом. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Сервис появился на портале госуслуг Московской области.
Стоит отметить, что записаться на обучение можно в разделе «Развитие бизнеса» — «Лицензирование и разрешения».
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«На региональном портале доступно все больше услуг и сервисов, которые позволяют в считаные минуты решать различные вопросы без лишних действий и посещений госучреждений. Новый сервис предназначен для руководителей и специалистов в сфере управления многоквартирными домами. Чтобы записаться на экзамен и подтвердить свои знания, нужно подать онлайн-заявку, а в назначенный день пройти квалификационное испытание», — поделилась министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
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Мира Полтева