Россиянин поссорился с женой, облил её горючим и поджёг

14 октября 2025, 12:22

В Омске мужчину подозревают в попытке убийства жены с особой жестокостью

Фото: Istock/bee32

Житель Омска в пылу ссоры поджёг жену. Следственное управление СК России по Омской области возбудило уголовное дело о покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка ведомства.