Россиянин поссорился с женой, облил её горючим и поджёг

В Омске мужчину подозревают в попытке убийства жены с особой жестокостью
Житель Омска в пылу ссоры поджёг жену. Следственное управление СК России по Омской области возбудило уголовное дело о покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка ведомства.



По версии следствия, 57-летний мужчина совершил преступление с особой жестокостью и общеопасным способом. Утром 12 октября между супругами произошёл конфликт. Омич облил одежду и тело женщины легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг её. В результате вспыхнул пожар.

Мужчина не смог довести свой умысел до конца. Потерпевшая с обширными ожогами всей поверхности тела находится в больнице. Правоохранительные органы задержали подозреваемого. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ольга Щелокова

