Геймер, зверски расправившийся с другом, очнулся после операции

14 октября 2025, 12:30

19-летний геймер, убивший друга, пришёл в сознание — его готовят к допросу

19-летний Владимир Лукошников, обвиняемый в жестоком убийстве своего друга, пришёл в сознание после проведённой операции. Как сообщает SHOT, в ближайшее время его планируют допросить следователи.