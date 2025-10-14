Геймер, зверски расправившийся с другом, очнулся после операции
19-летний Владимир Лукошников, обвиняемый в жестоком убийстве своего друга, пришёл в сознание после проведённой операции. Как сообщает SHOT, в ближайшее время его планируют допросить следователи.
На месте преступления полицейские обнаружили нож, предположительно использованный при расправе. По данным источника, юноша заранее продумывал убийство и мог «репетировать» нападение в шутерах, где часто использовал молоток и нож — те же орудия, что и в реальности.
Известно, что Лукошников отождествлял себя с Яг-Мортом — кровожадным существом из мифов народа коми. Сейчас его состояние оценивается как средней тяжести. Расследование дела находится под контролем Следственного комитета и прокуратуры.
Читайте также: