Геймер, зверски расправившийся с другом, очнулся после операции

19-летний геймер, убивший друга, пришёл в сознание — его готовят к допросу
Фото: Istock / Bubbers13

19-летний Владимир Лукошников, обвиняемый в жестоком убийстве своего друга, пришёл в сознание после проведённой операции. Как сообщает SHOT, в ближайшее время его планируют допросить следователи.



На месте преступления полицейские обнаружили нож, предположительно использованный при расправе. По данным источника, юноша заранее продумывал убийство и мог «репетировать» нападение в шутерах, где часто использовал молоток и нож — те же орудия, что и в реальности.

Известно, что Лукошников отождествлял себя с Яг-Мортом — кровожадным существом из мифов народа коми. Сейчас его состояние оценивается как средней тяжести. Расследование дела находится под контролем Следственного комитета и прокуратуры.

Софья Метелева

