В Саратове осудят подростка, вступившего в террористическую организацию

14 октября 2025, 12:40

Фото: iStock/Zolnierek

В Саратове в ближайшее время начнётся судебное разбирательство по делу 16-летнего школьника, которого обвиняют в участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР), передаёт «Лента.ру».