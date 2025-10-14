В Саратове осудят подростка, вступившего в террористическую организацию
В Саратове в ближайшее время начнётся судебное разбирательство по делу 16-летнего школьника, которого обвиняют в участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР), передаёт «Лента.ру».
По данным следствия, подросток поддерживал связь с представителями запрещённой террористической группировки и передавал им информацию, которая могла быть использована для угрозы безопасности России.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 205.5 УК РФ — «Участие в деятельности организации, признанной террористической». Материалы дела уже переданы в суд для рассмотрения по существу.
