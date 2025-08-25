Заподозренное в шпионаже на Россию судно следует в Финляндию
Норвежское грузовое судно HAV Dolphin, ходящее под флагом Антигуа и Барбуды, направляется в финский порт Васа. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным финского издания Yle, власти нескольких европейских стран подозревают, что HAV Dolphin может выполнять роль вспомогательного судна для российских беспилотников-разведчиков. В начале мая судно вышло из Калининграда и прибыло в германский порт Киль, где простояло на якоре восемь дней.
Генеральный директор финской портовой компании Kvarken Ports Янне Пюлккёнен заявил Yle, что в настоящее время в порту Васа не планируется принимать каких-либо специальных мер в связи с приходом HAV Dolphin.
