В Совфеде озвучили условия для отношений с Финляндией

Джабаров: Россия сделает шаг при нейтралитете Финляндии по Украине
Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва», в каком случае Россия готова заново выстраивать отношения с Финляндией.



По его словам, для этого Хельсинки прежде всего должны изменить своё поведение и занять, как минимум, нейтральную позицию в конфликте между Россией и Украиной. Джабаров призвал финских политиков подумать об этом, прежде чем начинать восстановление связей.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявлял, что диалог с Россией будет восстановлен лишь после окончания конфликта на Украине.

Кроме того, 20 августа Директор Центральной торговой палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми говорил, что Финляндия больше всех пострадала от разрыва с Россией.

Никита Кротов

