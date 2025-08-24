В Совфеде озвучили условия для отношений с Финляндией
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва», в каком случае Россия готова заново выстраивать отношения с Финляндией.
По его словам, для этого Хельсинки прежде всего должны изменить своё поведение и занять, как минимум, нейтральную позицию в конфликте между Россией и Украиной. Джабаров призвал финских политиков подумать об этом, прежде чем начинать восстановление связей.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявлял, что диалог с Россией будет восстановлен лишь после окончания конфликта на Украине.
Кроме того, 20 августа Директор Центральной торговой палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми говорил, что Финляндия больше всех пострадала от разрыва с Россией.
