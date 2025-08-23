Президент Финляндии назвал условие для восстановления отношений с Россией

23 августа 2025, 14:55

Стубб: Отношения РФ и Финляндии будут восстановлены после конфликта на Украине

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Отношения России и Финляндии могут быть восстановлены только после завершения украинского конфликта. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб в интервью изданию Yle.





По словам политика, географическая близость Финляндии к РФ вынуждает учитывать российский фактор. Стубб отметил, что у стран есть общее прошлое и, несомненно, будет общее будущее. Однако, по мнению финского лидера, в настоящее время связи между государствами фактически отсутствуют из-за войны.





«Но когда-нибудь, когда война закончится, новые отношения обязательно будут построены», — подчеркнул Стубб.