Президент Финляндии назвал условие для восстановления отношений с Россией
Стубб: Отношения РФ и Финляндии будут восстановлены после конфликта на Украине
Отношения России и Финляндии могут быть восстановлены только после завершения украинского конфликта. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб в интервью изданию Yle.
По словам политика, географическая близость Финляндии к РФ вынуждает учитывать российский фактор. Стубб отметил, что у стран есть общее прошлое и, несомненно, будет общее будущее. Однако, по мнению финского лидера, в настоящее время связи между государствами фактически отсутствуют из-за войны.
«Но когда-нибудь, когда война закончится, новые отношения обязательно будут построены», — подчеркнул Стубб.
В случае завершения конфликта будущие контакты будут носить практичный характер, заключил он.