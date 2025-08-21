Норвегия сформировала первую с 1982 года военную бригаду на границе с Россией
Норвегия впервые с 1982 года сформировала военную бригаду, которая будет базироваться на границе с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны страны.
Отмечается, что речь идёт о войсковой части «Финнмарк», которая будет располагаться в одноимённой исторической провинции, имеющей общую границу с РФ.
С идеей организовать такую бригаду ещё в январе этого года выступил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде.
Командование бригадой принял Юн Олав Фуглем. Для соединения уже разработан план развития вплоть до 2032 года. По словам министра обороны Норвегии Торе Сандвика, его стране приходится соседствовать с якобы «опасной и непредсказуемой» Россией.
Читайте также: