Запрет на смартфоны за рулем не вступит в силу с марта

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Изменения в Правилах дорожного движения (ПДД), которые запрещают использование отвлекающих внимание водителя устройств за рулем, в том числе планшетов и смартфонов, не вступят в силу 1 марта этого года. Об этом сообщили в министерстве транспорта РФ, передает ТАСС.
До этого заявление ведомство предлагало внести изменения в ПДД соответствующие изменения. К устройствам, которые отвлекают и снижают внимание водителя, относятся планшеты, смартфоны и мультимедийные устройства машины, с помощью которых можно смотреть видео во время движения.
На сегодняшний день за использование за рулем телефона, не оборудованного техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, предусмотрен штраф в размере 1,5 тыс рублей.
Ранее сообщалось, что в России вырастут штрафы за управление транспортом в состоянии опьянения. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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На сегодняшний день за использование за рулем телефона, не оборудованного техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, предусмотрен штраф в размере 1,5 тыс рублей.
Ранее сообщалось, что в России вырастут штрафы за управление транспортом в состоянии опьянения. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова