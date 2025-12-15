Посольство России в Австралии отреагировало на теракт в Сиднее

15 декабря 2025, 09:49

Посольство России приняло меры безопасности после теракта на пляже в Сиднее

Фото: iStock/iZhenya

Посольство России приняло меры безопасности после теракта на пляже Бонди в Сиднее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипмиссию.





В пресс-службе отметили, что следят за событиями и общей обстановкой в стране, а также находятся на связи с местными правоохранителями, ожидая от них ответа о наличии россиян среди пострадавших.

«Резко осуждаем жестокий теракт в Сиднее <…>, повлекший большое количество пострадавших, с человеческими жертвами. <…> Выражаем всем пострадавшим и народу Австралии глубокие соболезнования в этот тяжелый час», — добавили там.