Посольство России в Австралии отреагировало на теракт в Сиднее
Посольство России приняло меры безопасности после теракта на пляже Бонди в Сиднее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипмиссию.
В пресс-службе отметили, что следят за событиями и общей обстановкой в стране, а также находятся на связи с местными правоохранителями, ожидая от них ответа о наличии россиян среди пострадавших.
«Резко осуждаем жестокий теракт в Сиднее <…>, повлекший большое количество пострадавших, с человеческими жертвами. <…> Выражаем всем пострадавшим и народу Австралии глубокие соболезнования в этот тяжелый час», — добавили там.Напомним, вооруженное нападение произошло 14 декабря около 18:00 на пляже Бонди в Сиднее. Двое террористов открыли огонь по отдыхающим во время празднования Хануки. Жертвами 50-летнего пакистанца и его 24-летнего сына стали 16 местных евреев. Еще 40 человек остаются в больницах.
Ранее сообщалось, что неизвестный разбросал свиные головы по мусульманскому кладбищу в Сиднее после теракта.