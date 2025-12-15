Стрелявший в детей россиянин получил срок

15 декабря 2025, 10:06

Жителю Чукотки дали два года колонии за стрельбу по детям из пневматики

Фото: iStock/AMilkin

26-летнего жителя Чукотки осудили за стрельбу по детям. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в своем телеграм-канале.