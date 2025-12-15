Достижения.рф

Стрелявший в детей россиянин получил срок

Жителю Чукотки дали два года колонии за стрельбу по детям из пневматики
Фото: iStock/AMilkin

26-летнего жителя Чукотки осудили за стрельбу по детям. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в своем телеграм-канале.



По версии следствия, в марте этого года молодой человек приехал в село Марково по делам и начал часто выпивать. В нетрезвом состоянии он взял пневматическое ружье в квартире знакомой и стал стрелять из окна по детям на улице.

Парень попал по трем несовершеннолетним — они получили ушибы мягких тканей и синяки. В тот же день он дважды выстрелил в ногу приятеля.

В итоге хулиган получил два года и два месяца колонии общего режима. С него также взыскали по 100 тысяч рублей компенсации за каждого ребенка.

Лидия Пономарева

