Стрелявший в детей россиянин получил срок
26-летнего жителя Чукотки осудили за стрельбу по детям. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в своем телеграм-канале.
По версии следствия, в марте этого года молодой человек приехал в село Марково по делам и начал часто выпивать. В нетрезвом состоянии он взял пневматическое ружье в квартире знакомой и стал стрелять из окна по детям на улице.
Парень попал по трем несовершеннолетним — они получили ушибы мягких тканей и синяки. В тот же день он дважды выстрелил в ногу приятеля.
В итоге хулиган получил два года и два месяца колонии общего режима. С него также взыскали по 100 тысяч рублей компенсации за каждого ребенка.
