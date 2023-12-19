Запущен паром «Генерал Черняховский», который совершит беспилотный рейс

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Первое в РФ морское судно совершит полностью беспилотный рейс.
Экопаром «Генерал Черняховский», который обслуживает морскую линию между Санкт-Петербургом и Калининградом, отправлен на линию Усть-Луга - Калининград.
Об этом информирует корреспондент ТАСС с церемонии запуска, состоявшейся в рамках международного форума «Цифровая транспортация».
В торжественной церемонии в формате видео-участия поучаствовал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, замминистра транспорта Александр Пошивай, президент Sitronics Group Николай Пожидаев.
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Об этом информирует корреспондент ТАСС с церемонии запуска, состоявшейся в рамках международного форума «Цифровая транспортация».
«Это старт полноценной коммерческой эксплуатации судна, которое должно доставить в Калининградскую область важные социально-значимые грузы», - отметил Белоусов.По его словам, запуск парома в автономном режиме является результатом работы, которая длилась несколько лет.
«Это огромные паромы, двухсотметровые. Это, для сравнения, два футбольных поля длиной. Я очень горжусь командой, которая занималась внедрением, потому что несколько раз побывал на паромах, просто оценил трудовой подвиг коллег, которые заставили собственно системы корабельные работать в автономной навигационной системе воедино и слаженно», - отметил Николай Пожидаев.«Генерал Черняховский» является первым в России морским экопаромом с автономным управлением, который способен работать на стратегически важной линии между морскими портами Усть-Луга и Калининград. Судно заказало ФГУП «Росморпорт». Его оборудовали системами автономного управления от российского разработчика Sitronics Group.
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Мария Фирсова