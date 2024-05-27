Запуск спутника КНДР закончился неудачей

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Запуск разведывательного спутника Северной Кореи завершился неудачей.
Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на ТАСС.
Ракета-носитель взорвалась на этапе работы первой ступени. Запуск ракеты с аппаратом «Маллиген-1» состоялся 27 мая с космодрома Сохэ.
В марте Министерство обороны Южной Кореи объявило о планах запуска второго разведывательного спутника для усиления наблюдения за Северной Кореей. Новый спутник будет оснащен радаром с синтезированной апертурой, который сможет собирать данные в любых погодных условиях.
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Ракета-носитель взорвалась на этапе работы первой ступени. Запуск ракеты с аппаратом «Маллиген-1» состоялся 27 мая с космодрома Сохэ.
В марте Министерство обороны Южной Кореи объявило о планах запуска второго разведывательного спутника для усиления наблюдения за Северной Кореей. Новый спутник будет оснащен радаром с синтезированной апертурой, который сможет собирать данные в любых погодных условиях.
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Артем Кузьмин