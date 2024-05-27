Японцы прячутся в укрытие из-за ракетного пуска со стороны КНДР

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Жителей японского острова Окинава призвали спрятаться в укрытия из-за возможного пуска ракеты со стороны КНДР, об этом сообщает NHK.
Уточняется, что предупреждение было направлено через систему J-Alert.
Ранее о возможном пуске корейской ракеты сообщили в береговой охране Японии.
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Ранее о возможном пуске корейской ракеты сообщили в береговой охране Японии.
«По данным министерства обороны, был осуществлен запуск объекта, который может быть баллистической ракетой, со стороны Северной Кореи. Судам необходимо отслеживать последующие сообщения и в случае обнаружения обломков избегать приближения к ним и незамедлительно сообщать соответствующую информацию в береговую охрану», — говорилось в сообщении японского ведомства.
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Евгения Парфентьева