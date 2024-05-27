КНДР предупредила Японию о запуске спутника

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Северная Корея предупредила Японию о планах запуска спутника c 27 мая по 4 июня, передает РИА Новости.
Районы, отмеченные КНДР как зоны предположительного падения ступеней ракеты, находятся вне пределов исключительной экономической зоны Японии. Одна из них находится у восточного побережья Филиппин в Тихом океане, две – в Желтом море, у западного побережья Корейского полуострова.
Ранее сообщалось, что северокорейские военные готовы принять ответные военные меры на провокации Южной Кореи и США, угрожающие суверенитету КНДР.
Заместитель министра обороны страны Ким Ган Ир подчеркнул, что ВВС США и «марионеточная Республика Корея» в настоящее время ведут воздушную разведку на уровне, выходящем за рамки военного положения.
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Ранее сообщалось, что северокорейские военные готовы принять ответные военные меры на провокации Южной Кореи и США, угрожающие суверенитету КНДР.
Заместитель министра обороны страны Ким Ган Ир подчеркнул, что ВВС США и «марионеточная Республика Корея» в настоящее время ведут воздушную разведку на уровне, выходящем за рамки военного положения.
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Александр Климов