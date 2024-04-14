Главком ВСУ рассказал о задаче ВС РФ по взятию Часова Яра до 9 мая

Фото: iStock/Jakub Laichter
Российские войска сосредотачивают усилия для прорыва обороны ВСУ западнее Бахмута и освобождении населенного пункта Часов Яр. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, пишет издание «Страна.ua».
По его словам, ВС РФ также нацелены на создание условий для дальнейшего продвижения в Краматорск. Главком украинской армией добавил, что такие планы российская армия якобы стремится реализовать до 9 мая.
Сырский рассказал, что ВСУ поставляет на линию фронта дополнительные боеприпасы и дроны, чтобы подготовиться к наступлению ВС РФ.
Читайте также:
Генералы ВСУ неожиданно высказались о российской армии
Солдат ВСУ предрёк Украине поражение из-за нехватки боеприпасов
Кимаковский: Командиры ВСУ расправляются с желающими сдаться в плен солдатами
Анастасия Хохлова