«‎Запустить сердце»: Заслуженный спасатель РФ рассказал, как помочь человеку при ударе молнией

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В воскресенье, 28 июля, один человек умер, еще трое пострадали после удара молнии в парке «Патриот» в Одинцовском районе Подмосковья.
Заслуженный спасатель Российской Федерации Коринный Дмитрий Владимирович в беседе с «Радио 1» рассказал, как спастись от удара молнией и не получить смертельный разряд.
По словам эксперта, если событие уже случилось, то пострадавшему необходимо оказать первую медицинскую помощь.
Если происходит гигантский электрический искровой разряд между облаками и земной поверхностью, то пробой этот произойдет по кратчайшему пути, который природа сама решит себе найти, рассказал спасатель.
Специалист пояснил, что находиться во время грозы в открытом поле нежелательно, лучше располагаться ближе к строениям. Разряд, сформированный в этом месте, будет бить в высокие сооружения.
Дмитрий Владимирович рассказал, что существует множество факторов, определяющих, погибнет ли человек от удара молнии или нет.
Если сохраняется жизнеспособность организма, нужна незамедлительная сердечно-легочная реанимация. Если у человека есть шанс выжить, то вероятность «запустить» сердце очень высока, заключил эксперт.
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По словам эксперта, если событие уже случилось, то пострадавшему необходимо оказать первую медицинскую помощь.
«Если сознания и дыхания нет, то необходимо провести сердечно-легочную реанимацию. Если дыхание есть — устойчивое боковое положение, а если нет сознания необходимо вызвать бригаду скорой помощи», — пояснил он.
Если происходит гигантский электрический искровой разряд между облаками и земной поверхностью, то пробой этот произойдет по кратчайшему пути, который природа сама решит себе найти, рассказал спасатель.
«Если на ровной бетонной площадке люди будут находиться и являться «слабым звеном» в блоке диэлектрики, а разряд должен случиться в этом месте, то удар, скорее всего, произойдет в людей. Такие события происходят очень редко. Если человек в лесу находится рядом с высоким деревом, в которое решит ударить разряд, то ему будет не очень хорошо. Если это городская застройка, где большое количество громоотводов, то там находится безопасно», — отметил эксперт.
Специалист пояснил, что находиться во время грозы в открытом поле нежелательно, лучше располагаться ближе к строениям. Разряд, сформированный в этом месте, будет бить в высокие сооружения.
«Для меня не очень понятно, почему в парке «Патриот» разряд не пошел столбам освещения. Природа каким-то образом решила, что меньшее сопротивление — по людям, которые стоят посреди открытой площадки. Если бы они подошли ближе к храму или сооружениям, результат был бы другой», — объяснил он.
Дмитрий Владимирович рассказал, что существует множество факторов, определяющих, погибнет ли человек от удара молнии или нет.
«У нас слишком много неизвестных. Какой мощности был разряд и на какой высоте находились облака. Очень важно затронет ли разряд жизненно важные органы человека или нет. Сильный разряд, который прожог человека с головы до ног, может привести к повреждениям несовместимым с жизнью», — отметил спасатель.
Если сохраняется жизнеспособность организма, нужна незамедлительная сердечно-легочная реанимация. Если у человека есть шанс выжить, то вероятность «запустить» сердце очень высока, заключил эксперт.
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Число пострадавших от удара молнии в парке «Патриот» увеличилось
Дарья Осипова