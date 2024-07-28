Число пострадавших от удара молнии в парке «Патриот» увеличилось

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Количество пострадавших из-за удара молнии в подмосковном парке «Патриот» перед главным храмом ВС РФ увеличилось до четырех человек. Об этом информирует Телеграм-канал Baza.
По данным издания, пострадали две женщины и двое мужчин.
Уточняется, что состояние одного из пострадавших мужчин оценивается как критическое. На месте происшествия прибывшие врачи оказывают ему помощь. Еще один россиянин получил закрытую черепно-мозговую травму и рану лба.
Женщины пострадали не так сильно, их госпитализировали с диагнозом «поражение электротока». Одна из них смогла самостоятельно подняться на ноги.
В воскресенье утром МЧС предупреждало о неблагоприятных погодных условиях в Московской области, включающих в себя дождь, грозу и порывы ветра до 15 м/с. По прогнозу Гидрометцентра, в Подмосковье действует желтый уровень опасности с предупреждением о грозах до 9 часов вечера по мск.
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Уточняется, что состояние одного из пострадавших мужчин оценивается как критическое. На месте происшествия прибывшие врачи оказывают ему помощь. Еще один россиянин получил закрытую черепно-мозговую травму и рану лба.
Женщины пострадали не так сильно, их госпитализировали с диагнозом «поражение электротока». Одна из них смогла самостоятельно подняться на ноги.
В воскресенье утром МЧС предупреждало о неблагоприятных погодных условиях в Московской области, включающих в себя дождь, грозу и порывы ветра до 15 м/с. По прогнозу Гидрометцентра, в Подмосковье действует желтый уровень опасности с предупреждением о грозах до 9 часов вечера по мск.
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Алина Юрчак