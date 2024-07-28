Один человек погиб из-за удара молнии в парке «Патриот» — видео

Фото: istockphoto / Soumen Hazra
Один из пострадавших от удара молнии мужчин в парке «Патриот» скончался в больнице, сообщили в SHOT.
Момент удара попал на видеозапись.
Ещё один человек, получивший удар молнии, остаётся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
Ранее сообщалось, что количество пострадавших увеличилось до четырех.
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Ещё один человек, получивший удар молнии, остаётся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
Ранее сообщалось, что количество пострадавших увеличилось до четырех.
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Мира Полтева