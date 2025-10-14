«Ты и есть хачик»: Маргарита Симоньян рассказала о шутках мужа в автомобиле
Симоньян призналась, что Тигран Кеосаян любил громко слушать музыку в машине
Маргарита Симоньян поделилась в программе «Квартирник НТВ у Маргулиса» забавной историей о своём покойном муже Тигране Кеосаяне.
По её словам, Тигран очень любил громко слушать музыку в машине. Симоньян попросила его сделать тише и сказала, что он себя ведёт «как хачик».
«Ара, я и есть хачик! Более того, ты и есть хачик. Твои родители — хачики. И дети наши — хачики», — с юмором ответил Тигран.Ранее Маргарита Симоньян поделилась, что предчувствовала смерть своего мужа незадолго до трагического события.