Заражённые в поезде Тюмень — Адлер: что обнаружили у детей, из-за чего умерла девочка

Более ста детей сняли с поезда Тюмень — Адлер из-за вспышки инфекции. Одна девочка скончалась, по факту смерти ребенка СК возбудил уголовное дело. Что известно о других пассажирах поезда, чем заражены несовершеннолетние и что стало причиной смерти девочки, расскажет редакция «Радио 1».

Что случилось с подростками в поезде Тюмень-Адлер



За неделю в России 9,4 тыс. человек с гриппом и ковидом попали в больницу

12-летняя девочка умерла в поезде Тюмень — Адлер

Все несовершеннолетние, которые следовали по маршруту «Тюмень-Адлер» - уроженцы Луганской народной республики. Прежде дети отдыхали в тюменском лагере «Олимпийская ребячка». Когда поезд проезжал Пензенскую область, 12-летняя девочка пожаловалась на самочувствие. Сопровождающие детей двое врачей и медсестра пытались помочь ребенку, но безуспешно. Пассажирка потеряла сознание и вскоре скончалась.В Сердобске в поезд зашли врачи РЖД. Они выявили четырех детей с высокой температурой. Признаки простуды были зафиксированы у 30 несовершеннолетних. Несколько бригад скорой помощи ждали прибытие состава в Саратовской области.Всего в поезде находились 126 несовершеннолетних и 11 сопровождающих. Для родителей подростков создана горячая линия 8 (8452) 67-07-02, куда можно обратиться круглосуточно.





Почему дети из поезда Тюмень-Адлер заболели гриппом А

СК возбудил уголовное дело по факту смерти девочки в поезде Тюмень-Адлер

В каком состоянии дети, следовавшие поездом Тюмень-Адлер