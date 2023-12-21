Заражённые в поезде Тюмень — Адлер: что обнаружили у детей, из-за чего умерла девочка

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Более ста детей сняли с поезда Тюмень — Адлер из-за вспышки инфекции. Одна девочка скончалась, по факту смерти ребенка СК возбудил уголовное дело. Что известно о других пассажирах поезда, чем заражены несовершеннолетние и что стало причиной смерти девочки, расскажет редакция «Радио 1».
Что случилось с подростками в поезде Тюмень-Адлер
Все несовершеннолетние, которые следовали по маршруту «Тюмень-Адлер» - уроженцы Луганской народной республики. Прежде дети отдыхали в тюменском лагере «Олимпийская ребячка». Когда поезд проезжал Пензенскую область, 12-летняя девочка пожаловалась на самочувствие. Сопровождающие детей двое врачей и медсестра пытались помочь ребенку, но безуспешно. Пассажирка потеряла сознание и вскоре скончалась.
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В Сердобске в поезд зашли врачи РЖД. Они выявили четырех детей с высокой температурой. Признаки простуды были зафиксированы у 30 несовершеннолетних. Несколько бригад скорой помощи ждали прибытие состава в Саратовской области.
Всего в поезде находились 126 несовершеннолетних и 11 сопровождающих. Для родителей подростков создана горячая линия 8 (8452) 67-07-02, куда можно обратиться круглосуточно.
12-летняя девочка умерла в поезде Тюмень — Адлер
12-летняя пассажирка поезда пожаловалась на плохое самочувствие сопровождающему утром 20 декабря. Девочку экстренно осмотрела медсестра. Высокую температуру ребенка пытались снизить жаропонижающим. Через некоторое время состояние девочки снова ухудшилось, и она потеряла сознание. К ближайшей станции была вызвана бригада скорой помощи, однако медики не смогли реанимировать ребенка, девочка скончалась.
По информации РЕН ТВ, школьников посадили на поезд уже с высокой температурой. Несколько заболевших подростков были отделены от других детей шторкой.
Почему дети из поезда Тюмень-Адлер заболели гриппом А
Более 120 детей, которые находились в поезде Тюмень-Адлер направили в больницу для проверки здоровья. Около 60 детей имеют признаки ОРВИ. Специалисты Роспотребнадзора по Саратовской области сообщили, что у детей выявлен грипп А. Об этом свидетельствуют результаты лабораторных исследований.
СК возбудил уголовное дело по факту смерти девочки в поезде Тюмень-Адлер
Глава следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о произошедшем в поезде Тюмень-Адлер. Он распорядился о предоставлении докладов о ходе расследования уголовного дела и обстоятельствах, которые удалось установить.
В каком состоянии дети, следовавшие поездом Тюмень-Адлер
Ехавшие в поезде несовершеннолетние питались в вагоне-ресторане и пили дистиллированную воду. Сотрудников состава опрашивают правоохранители. Тело 12-летней девочки направлено на экспертизу. Специалистам предстоит выяснить точные обстоятельства гибели ребенка.
По информации телеграм-канала «112» все дети, находящиеся в поезде направлены в инфекционную больницу Саратова. Самым распространенным симптомом среди несовершеннолетних стала повышенная температура. Состояние нескольких детей средней степени тяжести.
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Анастасия Крестьянова