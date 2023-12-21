В российском регионе более ста детей сняли с поезда и отправили в больницу

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В Саратовской области более ста детей были сняты с поезда и доставлены в больницу для проверки на наличие заболеваний после того, как у одного из них было выявлено повышение температуры. Об этом информировал глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
Группа детей путешествовала поездом Тюмень-Адлер в составе 125 человек. Они отдыхали в лагере под присмотром взрослых.
Вечером 20 декабря поступила информация о случае повышения температуры у одного из детей. Медики, сопровождавшие группу, а также бригада скорой помощи, немедленно предприняли необходимые меры. На месте была задействована мобильная лаборатория Роспотребнадзора.
Все дети были осмотрены врачами. Для проведения обследования и, при необходимости, предоставления медицинской помощи, они были перевезены автобусами в инфекционную больницу Саратовской области по решению Бусаргина.
Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора. Больницы региона готовы к приему пациентов.
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Вечером 20 декабря поступила информация о случае повышения температуры у одного из детей. Медики, сопровождавшие группу, а также бригада скорой помощи, немедленно предприняли необходимые меры. На месте была задействована мобильная лаборатория Роспотребнадзора.
Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора. Больницы региона готовы к приему пациентов.
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Артем Кузьмин