За неделю в России 9,4 тыс. человек с гриппом и ковидом попали в больницу

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В России продолжает расти заболеваемость гриппом и коронавирусом, а также выросло количество госпитализированных пациентов.
Об этом сообщил заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. За 49-ю неделю госпитализировали 9451 человека. Это на 5% больше, чем неделю назад, сообщил он в эфире НСН.
Показатель заболеваемости COVID-19, по информации Онищенко, равняется 73,39 на 100 тысяч населения. Гриппом болеет больше людей. Данный показатель уже вышел за пределы 100 человек на 100 тысяч. Онищенко объясняет такую ситуацию сезонным ростом и погодными условиями.
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Показатель заболеваемости COVID-19, по информации Онищенко, равняется 73,39 на 100 тысяч населения. Гриппом болеет больше людей. Данный показатель уже вышел за пределы 100 человек на 100 тысяч. Онищенко объясняет такую ситуацию сезонным ростом и погодными условиями.
«В 44 субъектах, в том числе в 22 субъектах, произошло увеличение заболеваемости. Интенсивность распространения гриппа выше, и выше значительно, практически на треть»,- говорит Геннадий Онищенко.Ранее сообщалось, что российские поп-звёзды массово заболели гриппом и простудой после съёмок новогоднего концерта «Песня года - 2023» и шоу «Жара». Среди занемогших Лариса Долина, телеведущая Лера Кудрявцева, участники группы «Раса».
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Мария Фирсова