Зарплаты в Кузбассе впервые приблизились к отметке в 90 тысяч рублей

29 июля 2026, 21:02

Средний доход жителей Кузбасса за месяц вырос почти на 2,5 тысячи рублей

Фото: Istock / Vera Akulenok

Зарплаты в Кузбассе продолжают расти и установили новый показатель. Согласно свежей статистике Кемеровостата, средняя заработная плата жителей региона в мае 2026 года достигла 88 879 рублей. Об этом сообщает «Сiбдепо».





Для сравнения, в апреле этот показатель составлял около 85 тысяч рублей. Таким образом, за месяц средний доход увеличился почти на 2,5 тысячи рублей.





«В организациях Кузбасса (включая малые предприятия) за май 2026 года составила 88879 рублей», — говорится в данных статистики.