Зарплаты в Кузбассе впервые приблизились к отметке в 90 тысяч рублей
Средний доход жителей Кузбасса за месяц вырос почти на 2,5 тысячи рублей
Зарплаты в Кузбассе продолжают расти и установили новый показатель. Согласно свежей статистике Кемеровостата, средняя заработная плата жителей региона в мае 2026 года достигла 88 879 рублей. Об этом сообщает «Сiбдепо».
Для сравнения, в апреле этот показатель составлял около 85 тысяч рублей. Таким образом, за месяц средний доход увеличился почти на 2,5 тысячи рублей.
«В организациях Кузбасса (включая малые предприятия) за май 2026 года составила 88879 рублей», — говорится в данных статистики.При этом темпы роста зарплат немного изменились. В апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение составляло около 6,4%, а в мае показатель оказался ниже — примерно 5,1%. Несмотря на замедление темпов, специалисты отмечают, что положительная динамика сохраняется.
Новый уровень средней зарплаты стал одним из самых высоких за последние месяцы и показывает, что доходы работников предприятий региона продолжают постепенно увеличиваться.