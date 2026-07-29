Раскрыт простой и эффективный способ улучшить состояние здоровья
Эндокринолог Франсиско Росеро назвал привычку, которая влияет на организм лучше, чем прием различных добавок. Об этом пишет издание Deia.
Эксперт отметил, что привычка ужинать рано положительно сказывается на здоровье. Метаболизм функционирует по-разному в зависимости от времени суток: в восемь утра и в десять вечера. Наши биоритмы настроены так, чтобы эффективно перерабатывать пищу в дневное время. Если вы сосредоточите основную часть калорий на утренние часы и избежите позднего ужина, это может улучшить контроль уровня глюкозы в крови, чувствительность к инсулину и другие параметры метаболического здоровья, а также способствовать снижению веса, пояснил он.
Поэтому врач рекомендовал начать ужинать примерно на два-три часа раньше, чем обычно. Однако Росеро подчеркнул, что эта привычка не избавит от всех заболеваний, но может стать частью здорового образа жизни, наряду с сбалансированным питанием, регулярной физической активностью, полноценным отдыхом и снижением уровня хронического стресса.
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