Раскрыт простой и эффективный способ улучшить состояние здоровья

29 июля 2026, 19:33

Эндокринолог Росеро: Ранний ужин улучшает чувствительность к инсулину

Фото: iStock/piotr_malczyk

Эндокринолог Франсиско Росеро назвал привычку, которая влияет на организм лучше, чем прием различных добавок. Об этом пишет издание Deia.