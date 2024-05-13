Защита арестованного в России американца обжаловала меру пресечения

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Правозащитники американского военного Гордона Блэка, арестованного за кражу, обжаловали решение об его аресте. Об этом сообщает издание РИА Новости.
В пресс-службе суда сообщили, что Блэк арестован до 2 июля. В срок до 20 мая сторона защиты должна предоставить суду возражения.
Напомним, военнослужащий из США прибыл в Россию, где проживал со своей возлюбленной, у которой позже похитил 200 тысяч рублей, за что был задержан правоохранителями.
В Великобритании прежде заявили, что цель поездки Блэка в Россию не связана с его профессиональной деятельность, и военную часть, где он проходил службу, он оставил самовольно.
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Напомним, военнослужащий из США прибыл в Россию, где проживал со своей возлюбленной, у которой позже похитил 200 тысяч рублей, за что был задержан правоохранителями.
В Великобритании прежде заявили, что цель поездки Блэка в Россию не связана с его профессиональной деятельность, и военную часть, где он проходил службу, он оставил самовольно.
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Анастасия Хохлова