Подмосковный омбудсмен Мишонова прояснила судьбу родившейся в аэропорту Антальи девочки

Фото: телеграм-канал Ксении Мишоновой
Власти Турции пока не передали российский стороне девочку, родившуюся в аэропорту Антальи в октябре прошлого года.
Об этом «Радио 1» сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.
Мать молодой женщины, находившуюся в это время на месте событий, за день до этого судьи оправдали.
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«Турецкие власти не передают нам ребёнка. Видимо, ждали приговора суда. Все зависящие от нас шаги мы сделали, все документы оформлены, все ходатайства отосланы турецкой стороне. Сейчас я не очень понимаю, что их задерживает и что мешает им передать нам ребёнка», – отметила подмосковный детский омбудсмен.Как подчеркнула Мишонова, жизнеустройством ребёнка будут заниматься органы опеки и попечительства той территории, где он будет проживать и где будет зарегистрирован. Но неё есть вопросы к бабушке новорождённой.
«У меня как у гражданина много вопросов к бабушке, к её участию. Её суд в Турции оправдал. Но мы все понимаем, что она присутствовала в момент родов. У ребёнка была перерезана пуповина. Кто это сделал? Кто видел, что новорождённую окунули в унитаз, пытались от неё избавиться? Кто помог матери выйти из туалета и подняться на борт, чтобы улететь обратно в Россию? У меня есть вопросы, а у правосудия их нет», – обратила внимание собеседница «Радио 1».Ранее бабушка ребёнка и мать осуждённой высказала желание оформить опеку над внучкой. Поступали также сообщения об аналогичном желании отца новорождённой. Есть и ещё один претендент на право воспитывать девочку.
«Пока у меня нет информации о каких-то предложениях взять на воспитание девочку со стороны отца. Ко мне никто не обращался. Я знаю, что есть желание отца матери, то есть дедушки, забрать ребёнка. Это предложение у нас есть, оно зафиксировано в органах опеки. Они и будут решать. Сейчас главное – вернуть девочку в Россию. На неё уже оформили свидетельство о рождении и загранпаспорт, который позволяет вывезти малышку на родину», – заключила Мишонова.Ранее сообщалось, что турецкий суд приговорил к 15 годам тюрьмы 18-летнюю жительницу Московской области, которая, возвращаясь с отдыха, родила и оставила дочь в аэропорту Антальи. Сама она утверждает, что не знала о своей беременности, и появление на свет новорождённой стало для неё шоком.
Мать молодой женщины, находившуюся в это время на месте событий, за день до этого судьи оправдали.
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Лора Луганская