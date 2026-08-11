Защита обжаловала приговор блогерше Лерчек

11 августа 2026, 09:47

Адвокат Третьяков: защита блогерши Лерчек обжаловала ее приговор

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Защита блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, обжаловала приговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Константина Третьякова.