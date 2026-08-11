Защита обжаловала приговор блогерше Лерчек
Защита блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, обжаловала приговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Константина Третьякова.
Напомним, 31 июля Гагаринский суд Москвы признал Лерчек виновной в выводе более 250 млн рублей в ОАЭ с использованием поддельных документов. Блогерше назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, а также штраф в размере 763,5 млн рублей. Кроме того, ей запретили администрировать сайты в течение трех лет.
Защитник пояснил, что полноценную жалобу не удалось подать из-за отсутствия текста приговора. По его словам, копии документа не отдали ни осужденной, ни ее адвокатам в установленный законом пятидневный срок, поскольку полный текст еще не готов.
Ранее с вынесенным приговором не согласилась и прокуратура, которая уже подала краткое апелляционное представление. Государственное обвинение изначально запрашивало для Чекалиной шесть лет условно и штраф в 1,2 млрд рублей.
В феврале этого года Лерчек родила четвертого ребенка, а спустя день после выписки из роддома попала в онкологическую реанимацию. У нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. В марте суд выделил дело в отношении блогерши в отдельное производство и приостановил его до выздоровления, но в июле слушания возобновили в закрытом режиме. В настоящее время Чекалина продолжает лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина.
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