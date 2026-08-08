«Я в шоке»: Луис Сквиччиарини ответил на слухи, что Лерчек «не справилась»

08 августа 2026, 09:31

Луис Сквиччиарини опроверг слухи о смерти Валерии Чекалиной

Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини (Фото: Instagram* @im__lu_)

Луис Сквиччиарини обратился к подписчикам в своём блоге с призывом указывать на аккаунты, распространяющие ложные сведения о состоянии его возлюбленной Валерии Чекалиной.





Танцор опубликовал скриншот, где говорится, что «Лерчек не справилась», а её дети будто бы лишились матери.

«Это фейк! Я в шоке, что такие люди используют здоровье Леры, чтобы получить внимание», — написал Луис.