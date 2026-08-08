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«Я в шоке»: Луис Сквиччиарини ответил на слухи, что Лерчек «не справилась»

Луис Сквиччиарини опроверг слухи о смерти Валерии Чекалиной
Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини (Фото: Instagram* @im__lu_)

Луис Сквиччиарини обратился к подписчикам в своём блоге с призывом указывать на аккаунты, распространяющие ложные сведения о состоянии его возлюбленной Валерии Чекалиной.



Танцор опубликовал скриншот, где говорится, что «Лерчек не справилась», а её дети будто бы лишились матери.

«Это фейк! Я в шоке, что такие люди используют здоровье Леры, чтобы получить внимание», — написал Луис.
Недавно Сквиччиарини рассказывал о следующем этапе лечения Валерии и записывал видео из больничной палаты, где звезда находилась рядом с ним. По словам танцора, химиотерапия уже позади, но курс лечения продолжается.

Сейчас Чекалина проходит таргетную и иммунотерапию. Танцор отметил, что текущий этап терапии переносится особенно сложно: после процедур у Лерчек возникают сильная слабость и приступы тошноты.

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Ольга Щелокова

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