«Я в шоке»: Луис Сквиччиарини ответил на слухи, что Лерчек «не справилась»
Луис Сквиччиарини опроверг слухи о смерти Валерии Чекалиной
Луис Сквиччиарини обратился к подписчикам в своём блоге с призывом указывать на аккаунты, распространяющие ложные сведения о состоянии его возлюбленной Валерии Чекалиной.
Танцор опубликовал скриншот, где говорится, что «Лерчек не справилась», а её дети будто бы лишились матери.
«Это фейк! Я в шоке, что такие люди используют здоровье Леры, чтобы получить внимание», — написал Луис.Недавно Сквиччиарини рассказывал о следующем этапе лечения Валерии и записывал видео из больничной палаты, где звезда находилась рядом с ним. По словам танцора, химиотерапия уже позади, но курс лечения продолжается.
Сейчас Чекалина проходит таргетную и иммунотерапию. Танцор отметил, что текущий этап терапии переносится особенно сложно: после процедур у Лерчек возникают сильная слабость и приступы тошноты.