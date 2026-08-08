Суд оставил Rolls-Royce Лерчек под арестом до выплаты штрафа в 765 млн рублей
Гагаринский суд Москвы сохранил арест на автомобиль Rolls-Royce, принадлежащий блогеру Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы дела.
31 июля судья приговорил Лерчек к пяти годам условного срока, обязал её выплатить штраф в размере 765 миллионов рублей и запретил ей администрировать сайты в течение трёх лет.
Чекалина не признала вину и просила суд не назначать крупный штраф, ссылаясь на отсутствие денег. Однако суд сохранил арест на машину и более 45 миллионов рублей, изъятых у осуждённой, до момента исполнения приговора в части дополнительного наказания.
Речь идёт об автомобиле Rolls-Royce Cullinan Black Badge стоимостью не менее 42,1 миллиона рублей и денежных средствах в размере 45,325 миллиона рублей. В документе указано, что арест сохраняется для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа.
Читайте также: