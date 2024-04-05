Заседание Совбеза ООН было прервано из-за землетрясения

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Заседание Совбеза ООН было прервано внезапно начавшимся землетрясением недалеко от Нью-Йорка. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что во время заседания, которое проходило в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, присутствовавшие дипломаты и журналисты почувствовали подземные толчки. Некоторые из них встревожились, начав задавать вопросы о произошедшем.
Заседание было прервано, но вскоре продолжилось в штатном режиме.
Специалисты из Европейского средиземноморского сейсмологического центра позднее сообщили, что за городом произошло землетрясение магнитудой 5,1. В 17:23 по московскому времени подземные толчки были обнаружены на глубине 10 метров в районе города Эдисон.
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Заседание было прервано, но вскоре продолжилось в штатном режиме.
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Анастасия Чинкова