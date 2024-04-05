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Заседание Совбеза ООН было прервано из-за землетрясения

Заседание СБ ООН прервало землетрясение недалеко от Нью-Йорка
05 апреля 2024, 20:44
Фото: iStock/Petrovich9

Фото: iStock/Petrovich9

Заседание Совбеза ООН было прервано внезапно начавшимся землетрясением недалеко от Нью-Йорка. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что во время заседания, которое проходило в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, присутствовавшие дипломаты и журналисты почувствовали подземные толчки. Некоторые из них встревожились, начав задавать вопросы о произошедшем.

Заседание было прервано, но вскоре продолжилось в штатном режиме.


Специалисты из Европейского средиземноморского сейсмологического центра позднее сообщили, что за городом произошло землетрясение магнитудой 5,1. В 17:23 по московскому времени подземные толчки были обнаружены на глубине 10 метров в районе города Эдисон.

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Работники Мособлпожспаса помогли разыскать пенсионерку с потерей памяти
05 апреля 2024, 20:44

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса разыскали страдающую деменцией 84-летнею пенсионерку, которая ушла из дома и не вернулась. В поисках также участвовали спасатели из Чехова, отряд «ЛизаАлерт» и добровольное объединение «Русская Община, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Инцидент произошёл в деревне Крюково городского округа Ступино. В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили родственники и сообщили, что пожилая женщина с потерей памяти утром ушла из дома в неизвестном направлении и назад не вернулась. Телефона у неё с собой не было.
«Оперативно прибыв в район поиска, спасатели организовали обследование частного сектора близлежащих деревень и СНТ. В результате женщину нашли на соседнем участке. Работники противопожарно-спасательной службы, оказав психологическую помощь, доставили её домой, вызвали скорую и предали пациентку медикам», – рассказал замначальника территориального управления Мособлпожспаса Дмитрий Чебочкин.
Он добавил, что в госпитализации женщина не нуждалась.

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#подмосковье
#московская область
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«Тупые» советы: Психолог Хорс о пользе отдыха на природе при депрессии
05 апреля 2024, 20:38

Фото: iStock/Liubomyr Vorona

Психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс заявил, что советы улучшить эмоциональное состояние с помощью природы, спорта и т.д. являются бессмысленными и глупыми.
Вдвойне неверно такие советы давать людям, находящимся в депрессии, считает врач.

«Советы почаще ездить на природу – тупые. Потому что, если человек может – он едет жарить шашлыки на дачу, в парк и т. д. А если не едет, значит, не получается, ему тяжело найти для этого время и силы. А самое тупое – советовать пойти на природу людям, находящимся в депрессии. Они вообще не в ресурсе, им сложно почистить зубы, а им говорят гулять», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Хорс.

Кроме того, подобные советы могут только навредить, поскольку невозможность человека с депрессией гулять на свежем воздухе из-за отсутствия сил может привить ему чувство неполноценности.

Ранее Михаил Хорс в беседе с «Радио 1» рассказал, почему россияне испытывают сильную тревогу после теракта и как с ней справляться.

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#здоровье
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Подмосковный омбудсмен Фаевская поздравила участника СВО с юбилеем
05 апреля 2024, 20:26

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская и руководитель благотворительного фонда «Линия сердца» Валентина Шумилова поздравили с Днём рождения участника СВО. Он проходит реабилитацию в военном госпитале, сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
«Нам очень важно, чтобы участники спецоперации чувствовали поддержку, участие в их судьбе и судьбе их близких. Поэтому мы с радостью приехали поздравить Сергея с Днём рождения. Сегодня ему исполнилось 30 лет», – сказала Фаевская.
У военнослужащего – двойной праздник: командование присвоило ему очередное воинское звание майора. Кроме того, ему вручили сертификат на служебное жильё.

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#реабилитация
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Музей петербургской кухни откроют к 1 сентября после ремонта
05 апреля 2024, 20:09

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Политехнический университет Петра Великого отремонтирует Музей развития общественного питания Санкт-Петербурга (Музеем петербургской кухни), который откроют к 1 сентября.
Отмечается, что Институт выделил 2 млн рублей на ремонтные работы.

«Музей находится на первом этаже нашего института, там были протечки, поэтому мы его и закрыли. Политехнический университет выдал нам 2 млн рублей на ремонт, поэтому я надеюсь, что вскоре мы найдём подрядчика и основные работы закончатся к лету. Музей должен заработать к 1 сентября этого года», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» директор института Роман Байбиков.

Ранее в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона Подмосковья сообщили, что в этом году в Московской области проведут капитальный ремонт семи объектов культурного наследия.

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#капитальный ремонт
#санкт-петербург
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Жителям Подмосковья предложили выбрать места для новых пикниковых зон
05 апреля 2024, 19:51

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Жители Московской области могут проголосовать за обустройство новых пикниковых зон на портале «Добродел». Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
«Специальные зоны отдыха позволят снизить количество возгораний в лесах и равномерно распределить рекреационную нагрузку. Участникам голосования доступны на выбор 25 лесных участков, где в этом году организуют места для пикников», – говорится в сообщении.
В список из семи пилотных округов вошли самые пожароопасные. Это Балашиха, Раменский, Богородский, Павловский Посад, Орехово-Зуевский, Воскресенский и Егорьевск.

Если же подходящего места в перечне нет, можно отправить предложения на электронную почту mosoblkomles@mosreg.ru с указанием координат лесного участка.

Отдать свой голос можно до 15 апреля по ссылке.

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#московская область
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В подмосковном бюджете предусмотрено около 1 млрд. рублей на гранты ИТ-компаниям
05 апреля 2024, 19:35

Фото: пресс-служба Мособлдумы

На предоставление грантов ИТ-компаниям в бюджет Московской области в 2024 году заложено около 1 млрд. рублей. Такие данные привёл председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Сейчас в Московской области в сфере информационных технологий зарегистрировано более 3 тыс. юридических лиц и более 8,8 тыс. индивидуальных предпринимателей, работают свыше 31 тыс. специалистов. По сравнению с прошлым годом их число выросло на 6 тыс. Благодаря мерам поддержки ИТ-компании региона адаптируются к быстрым изменениям на рынке», – сказал Брынцалов.
Как отметили в Мособлдуме, на конец I квартала текущего года в Подмосковье ест данные о 414 верифицированных ИТ-организациях.

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#подмосковье
#московская область
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Ушла из жизни родственница писателя Антона Чехова, актриса Вера Чехова
05 апреля 2024, 19:21

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

На 84-м году жизни скончалась артистка Вера Чехова, об этом сообщает немецкая газета Zeit со ссылкой на семью Чеховой.
По информации СМИ, 83-летняя Чехова ушла из жизни 3 апреля в Берлине. Женщина страдала от непродолжительной болезни, пишет издание, однако, какой именно — не уточняется.

Вера Чехова родилась 22 июня 1940 года в Берлине. Ее родители — врач Вильгельм Руст и актриса Ада Чехова, дочь актера и театрального педагога Михаила Чехова и актрисы Ольги Чеховой (Книппер). Дедушка Веры Чеховой, Михаил Чехов, был сыном публициста Александра Павловича Чехова и племянником писателя Антона Павловича Чехова.

За свою карьеру Чехова сыграла более 50 ролей в театре и кино, а в 1990-х годах решила полностью посвятить себя режиссёрской работе. Вместе с супругом, немецким и австрийским кинодеятелем Вадимом Гловной, Чехова сняла документальный фильм «Чехов в моей жизни».

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#актриса
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Подмосковный стенд «Учёные будущего» на Фестивале профессий посетили 3 тыс. человек
05 апреля 2024, 19:11

На Международной выставке-форуме «Россия» на площадке Минтруда «Фестиваль профессий» Московская область представила стенд «Учёные будущего». Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«Стенд Подмосковья собрал свыше 3 тыс. участников. Одна из идей программы «Учёные будущего» – показать преемственность поколений учёных в стране», – рассказали в Минсоцразвития региона.

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В мероприятии участвовали предприятия и образовательные учреждения региона – университет «Дубна» и Особая экономическая зона «Дубна», НПО «Луч» госкорпорации «Росатом», Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова, АО «Тансмашхолдинг», Объединённый институт ядерных исследований и другие. Они представили своё видение того, каким должен быть учёный будущего.

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Доктор технических наук, профессор, лауреат государственной премии Андрей Салько рассказал о труде научных работников в СССР. Система разделения космических аппаратов, изобретённая группой учёных, в числе которых был и Андрей Евгеньевич, сейчас используется на космической орбите и будет работать её много десятилетий, так как альтернативы ей пока нет.

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Затем перед гостями выступил молодой учёный, суперфиналист проекта «Лидеры России 2024» Михаил Ванюшин. Он рассказал о возможностях для развития людей, увлечённых наукой.

После этого на площадку были приглашены самые юные участники – учёные будущего, семилетние Аня и Мирон, находящиеся под патронажем Росатома. Аня представила свой научный проект «Бешеный огурец и генная инженерия в биотехнологии». Мирон рассказал о разработанном им проекте атомной подлодки «Касатка» и предложил нестандартные технологические решения.

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Блок выступлений завершил кандидат физико-математических наук, руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ «Курчатовский институт» Никита Марченков. Он прочитал лекцию на тему «Наука в Подмосковье: как учёные создают дизайн будущего».

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

На фестивале прозвучало ещё около двух десятков докладов. Кроме того, в программе были практикумы, мастер-классы, викторины с призами и демонстрации физических экспериментов.

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Российские учёные создали ИИ для диагностики шизофрении
05 апреля 2024, 18:32

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Балтийском федеральном университете им. И. Канта разработали искусственный интеллект, который должен будет уметь диагностировать шизофрению, а также биполярное расстройство и аутизм по данным МРТ.
Отмечается, что эти заболевания отражаются на связях в мозге, и эти изменения делают видимыми данные фМРТ.

Как пишет Газета.ру, учёные уже начали отбор людей с вышеперечисленными расстройствами для обучения ИИ и исследования.

В университете рассчитывают получить результаты обучения ИИ уже к концу этого года.

Ранее исследователи из Оксфордского университета обнаружили, что определенные участки мозга наиболее уязвимы к алкоголю, диабету и загрязнению воздуха, связанному с дорожным движением, что чаще всего провоцирует развитие деменции.

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