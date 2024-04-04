В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,3

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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в округе Хэси провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Об этом информирует Китайская сейсмологическая служба, передает ТАСС.
Подземные толчки произошли в 08:39 по пекинскому времени (03:39 по московскому). Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров. За основным ударом последовали несколько афтершоков.
Данных о пострадавших или разрушениях на земле пока не поступало.
До этого сообщалось, что число пострадавших при землетрясении на Тайване превысило тысячу человек. В результате катаклизма 1011 человек пострадал, еще 143 человека оказались под завалами и 10 погибло. По данным Китайского сейсмологического управления, в среду возле побережья уезда Хуалянь на восточной части острова произошло землетрясение магнитудой 7,3.
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Данных о пострадавших или разрушениях на земле пока не поступало.
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Алина Юрчак