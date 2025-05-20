Заслуженный учитель оценил возможное возвращение переводных экзаменов в школах

Фото: iStock/Ritthichai
Введение всеобщих переводных экзаменов в школах станет дополнительной нагрузкой для детей. Так считает заслуженный учитель России, доктор педагогических наук и член-корреспондент РАО Евгений Ямбург.
Напомним, глава СПЧ Валерий Фадеев предложил вернуть переводные экзамены после окончания каждого класса.
Он добавил, что возвращение к переводным экзаменам является ностальгией по прошлому.
Тем временем стало известно, что 26% россиян потратят на «Последний звонок» порядка шести тысяч рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные исследования «Почта Банка».
А 17% опрошенных потратят на «Последний звонок» более 20 тысяч рублей, 16% — до 20 тысяч. 15% родителей вовсе не планируют тратиться на выпускной ребёнка в школе.
Так, 60% респондентов отметят «Последний звонок» в школе, 24% отправятся в парки развлечений, еще 16% поедут в рестораны и кафе.
84% россиян считают «Последний звонок» важным праздником, а вот после четвёртого класса выпускной считают ненужным 9%.
Читайте также:
Школьные каникулы в мае 2025: как отдыхают школьники и студенты в последний месяц весны
В Подмосковье обучают специалистов для обеспечения видеонаблюдения на ЕГЭ
В Московской области стартует досрочный период сдачи ЕГЭ
«Я думаю, что, в общем, это перегрузка детей. Современные методы контроля знаний уже позволяют оценивать качество обучения по основным предметам без необходимости дополнительных экзаменов», — пояснил Ямбург в беседе с RT.
Он добавил, что возвращение к переводным экзаменам является ностальгией по прошлому.
Тем временем стало известно, что 26% россиян потратят на «Последний звонок» порядка шести тысяч рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные исследования «Почта Банка».
А 17% опрошенных потратят на «Последний звонок» более 20 тысяч рублей, 16% — до 20 тысяч. 15% родителей вовсе не планируют тратиться на выпускной ребёнка в школе.
Так, 60% респондентов отметят «Последний звонок» в школе, 24% отправятся в парки развлечений, еще 16% поедут в рестораны и кафе.
84% россиян считают «Последний звонок» важным праздником, а вот после четвёртого класса выпускной считают ненужным 9%.
Читайте также:
Школьные каникулы в мае 2025: как отдыхают школьники и студенты в последний месяц весны
В Подмосковье обучают специалистов для обеспечения видеонаблюдения на ЕГЭ
В Московской области стартует досрочный период сдачи ЕГЭ
Элина Позднякова