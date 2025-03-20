В Московской области стартует досрочный период сдачи ЕГЭ

Фото: пресс-служба Минобразования МО
В Подмосковье 21 марта начинается досрочный период проведения Единого госэкзамена. Он продлится ровно месяц – до 21 апреля, сообщили в пресс-службе Минобразования региона.
«Досрочный период предназначен для выпускников школ и студентов колледжей, которые не смогут участвовать в основном этапе. В этом году в Московской области ЕГЭ планируют сдавать досрочно 129 человек, в том числе 34 школьника. На территории региона организовано четыре пункта проведения экзаменов – в Королёве, Красногорске, Одинцове и Раменском», – отметили в министерстве.Первыми станут экзамены по географии и литература. Их сдадут восемь участников. Экзамены пройдут на базе лицея №4 в Королёве. На написание ЕГЭ по литературе отводится 3 часа 55 минут, на географию – 3 часа.
Результаты экзаменов будут опубликованы не позднее 4 апреля на портале Рособрнадзора и в личных кабинетах участников на сайте Регионального центра обработки информации.
Для тех, кто не сможет прийти на экзамен по уважительной причине, предусмотрены резервные дни: 18 апреля для ЕГЭ по литературе и 21 апреля – по географии.
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Лора Луганская