«Заслуживаете страха»: Соловьёв поругался с французским журналистом на параде Победы

Владимир Соловьёв (фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Телеведущий Владимир Соловьёв на параде Победы в Москве поругался с французским журналистом. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Соловьёв заявил корреспонденту, что европейцы, по его мнению, не заслуживают любви россиян. А если так, то они заслуживают только страха.
В ответ француз попросил Соловьёва передать что-нибудь жителям Европы. На это ведущий авторской программы на телеканале «Россия 1» призвал европейцев наконец-то пробудиться, быть свободными и начать жить своей судьбой.
Отмечается, что перепалка случилась после завершения юбилейного парада Победы. Соловьёв беседовал с иностранцами на английском языке.
Читайте также:
Путин вручил президенту Казахстана наградной лист его отца
Путин и Трамп через помощников обменялись поздравлениями с Днём Победы
Журналист ВВС Розенберг заявил об огромной цене СССР за победу над фашизмом
В ответ француз попросил Соловьёва передать что-нибудь жителям Европы. На это ведущий авторской программы на телеканале «Россия 1» призвал европейцев наконец-то пробудиться, быть свободными и начать жить своей судьбой.
Отмечается, что перепалка случилась после завершения юбилейного парада Победы. Соловьёв беседовал с иностранцами на английском языке.
Читайте также:
Путин вручил президенту Казахстана наградной лист его отца
Путин и Трамп через помощников обменялись поздравлениями с Днём Победы
Журналист ВВС Розенберг заявил об огромной цене СССР за победу над фашизмом
Анастасия Чинкова