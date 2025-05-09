Путин и Трамп через помощников обменялись поздравлениями с Днём Победы

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп через своих помощников обменялись поздравлениями с Днём Победы. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков в беседе с Первым каналом.
Помощник Путина подчеркнул, что лидеры России и США обменялись поздравлениями по случаю общего праздника.
Напомним, что 7 мая Трамп подписал прокламацию, в которой объявил 8 мая Днём победы во Второй мировой войне. Президент Штатов заявил, что именно США, а не Советский Союз, внесли основной вклад в победу над нацизмом.
В ответ на это заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что именно на СССР легла основная тяжесть борьбы с фашизмом, и советский народ заплатил за это самую большую сумму. При этом Россия помнит и ценит помощь США и других государств.
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Напомним, что 7 мая Трамп подписал прокламацию, в которой объявил 8 мая Днём победы во Второй мировой войне. Президент Штатов заявил, что именно США, а не Советский Союз, внесли основной вклад в победу над нацизмом.
В ответ на это заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что именно на СССР легла основная тяжесть борьбы с фашизмом, и советский народ заплатил за это самую большую сумму. При этом Россия помнит и ценит помощь США и других государств.
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Анастасия Чинкова