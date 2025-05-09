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Журналист британского издания BBC Стив Розенберг отметил огромную цену, которую СССР заплатил за победу на фашизмом во Второй мировой войне. Он подчеркнул, что в Великобритании помнят войну и общую победу в ней.
«Помнят войну, помнят победу... Все воевали вместе, но цена здесь, конечно, в Советском Союзе, огромная», – заявил Розенберг в беседе с корреспондентом RT Костей Придыбайло.Ранее в этот день президент России Владимир Путин, выступая на параде Победы, оценил роль второго фронта во Второй Мировой войне. Глава государства подчеркнул, что его открытие приблизило Победу во Второй мировой войне после решающих сражений, которые произошли на территории Советского Союза.
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