Путин вручил президенту Казахстана наградной лист его отца

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)
Президент России Владимир Путин передал главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя Советского Союза. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Токаев прибыл в Москву на посещение мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу казахстанский лидер присутствовал на параде Победы на Красной площади.
После военного марша Путин передал Токаеву наградной лист его отца.
В этом году на парад прибыло много иностранных лидеров и политиков из дружественных государств. В числе прочих на трибунах присутствовали президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин и другие.
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После военного марша Путин передал Токаеву наградной лист его отца.
В этом году на парад прибыло много иностранных лидеров и политиков из дружественных государств. В числе прочих на трибунах присутствовали президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин и другие.
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Анастасия Чинкова