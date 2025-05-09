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Путин вручил президенту Казахстана наградной лист его отца

Путин передал Токаеву наградной лист о присвоении его отцу звания Героя СССР
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Президент России Владимир Путин передал главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя Советского Союза. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Токаев прибыл в Москву на посещение мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу казахстанский лидер присутствовал на параде Победы на Красной площади.

После военного марша Путин передал Токаеву наградной лист его отца.

В этом году на парад прибыло много иностранных лидеров и политиков из дружественных государств. В числе прочих на трибунах присутствовали президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин и другие.

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Путин и Трамп через помощников обменялись поздравлениями с Днём Победы
09 мая 2025, 15:20

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп через своих помощников обменялись поздравлениями с Днём Победы. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков в беседе с Первым каналом.
Помощник Путина подчеркнул, что лидеры России и США обменялись поздравлениями по случаю общего праздника.

Напомним, что 7 мая Трамп подписал прокламацию, в которой объявил 8 мая Днём победы во Второй мировой войне. Президент Штатов заявил, что именно США, а не Советский Союз, внесли основной вклад в победу над нацизмом.

В ответ на это заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что именно на СССР легла основная тяжесть борьбы с фашизмом, и советский народ заплатил за это самую большую сумму. При этом Россия помнит и ценит помощь США и других государств.

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Председатель Госдумы Володин поздравил россиян с Днём Победы
09 мая 2025, 14:53

председатель Госдумы Вячеслав Володин (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днём Победы.
«9 Мая — священный праздник, олицетворяющий подвиг нашего многонационального народа. <…> Тех, кто жертвовал собой, своей жизнью, защищая Отечество и обеспечивая фронт всем необходимым», — сказал Володин, его слова опубликованы на сайте ГД РФ.
Он выразил благодарность поколению победителей, спасших мир от фашизма и подаривших свободу миллионам людей.
«Сделаем всё, чтобы сохранить историческую правду. С Днём Победы! Здоровья вам и всего наилучшего!» — заключил председатель Госдумы.
Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с Днём Победы.

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Журналист ВВС Розенберг заявил об огромной цене СССР за победу над фашизмом
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Журналист ВВС Розенберг заявил об огромной цене СССР за победу над фашизмом
09 мая 2025, 13:46

Фото: iStock/bruev

Журналист британского издания BBC Стив Розенберг отметил огромную цену, которую СССР заплатил за победу на фашизмом во Второй мировой войне. Он подчеркнул, что в Великобритании помнят войну и общую победу в ней.
«Помнят войну, помнят победу... Все воевали вместе, но цена здесь, конечно, в Советском Союзе, огромная», – заявил Розенберг в беседе с корреспондентом RT Костей Придыбайло.
Ранее в этот день президент России Владимир Путин, выступая на параде Победы, оценил роль второго фронта во Второй Мировой войне. Глава государства подчеркнул, что его открытие приблизило Победу во Второй мировой войне после решающих сражений, которые произошли на территории Советского Союза.

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#победа
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Министр обороны Белоусов подписал указ о проведении салютов в День Победы
09 мая 2025, 12:12

Фото: iStock/howtogoto

Глава Минобороны России Андрей Белоусов подписал приказ о проведении салютов в День Победы в Москве, городах-героях и других городах, где дислоцированы штабы военных округов. Об этом пишет ТАСС.
Министр приказал 9 мая в 22:00 по местному времени провести праздничные салюты в городах-героях Москве, Волгограде, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Смоленске, Туле и в других городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Из документа следует, что будет произведено 30 залпов холостых выстрелов артиллерийских орудий. Также будут запущены фейерверки.

В Москве праздничные салюты пройдут во всех округах.

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Путин: Россия склоняет головы перед погибшими в праведном бою
09 мая 2025, 10:55

президент России Владимир Путин (Фото: РИА Новости/Иван Секретарев / Михаил Корытов)

Россия склоняет головы перед теми, кто погиб в праведном бою за родину, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что Россия чтит каждого ветерана Великой Отечественной войны, помнит всех, кто отдал свою жизнь за победу.
« <…> склоняем головы <…> перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей. Склоняем головы перед нашими боевыми товарищами, погибшими смертью храбрых в праведном бою за Россию», — сказал Путин на параде Победы.
Военный парад, посвящённый 80-летней годовщине Победы, проходит в эти минуты на Красной площади в Москве. На мероприятие прибыло много иностранных гостей, в том числе главы дружественных государств.

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#день победы
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